"الخارجية اللبنانية": تحضير شكوى عاجلة لمجلس الأمن ضد دولة الاحتلال

"الخارجية اللبنانية": تحضير شكوى عاجلة لمجلس الأمن ضد دولة الاحتلال

الخارجية اللبنانية
الخارجية اللبنانية

أعلن وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب أن الوزارة بدأت بتحضير شكوى جديدة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لتقديمها غدا ضد إسرائيل لما ارتكبته من جريمة في الجنوب اللبناني مساء اليوم والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة أطفال وسيدة.

وكانت الخارجية اللبنانية قد أعلنت التقدم بشكوتين في وقت سابق إحداهما خاصة باستشهاد صحفي بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا للصحفيين في الجنوب اللبناني، والأخرى خاصة باستخدام إسرائيل لقنابل فسفورية محرمة دوليا في قصف مناطق بالجنوب اللبناني مما أدى إلى خسائر فادحة في الثروة الشجرية والغابات والمزاعر بالجنوب.

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