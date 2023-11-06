مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة مغلقة حول غزة بطلب من الإمارات والصين

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قصف غزة
قصف غزة

يعقد مجلس الأمن، اليوم الاثنين، جلسة مغلقة في شأن غزة بطلب من الإمارات والصين.

في سياق متصل الأحد، أدلى وزير التراث ‎الإسرائيلي عميحاي إلياهو بتصريحات عنصرية دعا خلالها إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وردا على سؤال في مقابلة مع راديو "كول بيراما" المحلي في إسرائيل، عما إذا كان ينبغي قصف غزة بقنبلة نووية، أجاب إلياهو الذي ينتمي إلى حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف بزعامة إيتمار بن غفير "هذا أحد الاحتمالات"، وفقا لصحيفة إسرائيل اليوم.

وأضاف "عليهم (حركة حماس) أن يستجدوا لإعادة المختطفين، ماذا يعني ذلك؟ في الحرب يُدفع الثمن، لماذا حياة المختطفين أغلى من حياة الجنود؟".

وقال "أطمح أن نعود إلى إقامة المستوطنات اليهودية في قطاع غزة ونذهب إلى هناك بكل فخر".

أما عن المواطنين الفلسطينيين، فقال الوزير "فليذهبوا إلى أيرلندا أو الصحارى، وليتولى الوحوش في غزة مهمة الحل بأنفسهم".

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