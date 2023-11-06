كورة لايف الآن ( 1 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ومومباي الشوط الثاني اليوم في دوري ابطال آسيا | يلا شوت تويتر

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ومومباي اليوم في دوري ابطال آسيا

منافسة آسيوية بصحبة مع Mumbai City - Al Hilal اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ومومباي يلا شوت اليوم في دوري ابطال آسيا، تستعد الجماهير الأسيوية ومحبي دوري أبطال آسيا، وبالأخص مشجعو نادي الهلال من جميع أنحاء الوطن العربي والعالم، لمشاهدة مواجهة مثيرة بين أحد أقوى الأندية في آسيا، نادي الهلال، ونادي مومباي سيتي في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي 2023/2024. يأمل الهلال في تحقيق الانتصار والحفاظ على صدارة المجموعة التي ينتمي إليها في دوري أبطال آسيا.

الزعيم يفتتح التسجيل في اللقاء أمام مومباي

نجح نجم النادي الهلالي، ميشال ريتشارد ديلغادو، في تحقيق الهدف الوحيد في المباراة التي جمعت الهلال بفريق مومباي في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا. تأتى هذه المباراة ضمن المرحلة الرابعة من الدور المجموعات، حيث كانت النتيجة تعادل سلبي حتى الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

في تلك اللحظة الحاسمة، تمكن ديلغادو من تحقيق الهدف الوحيد للمباراة، وذلك بعد جهد جماعي رائع قدمه الفريق. حصل الهلال على كرة في منتصف الملعب وقام بتبادل للتمريرات بين لاعبيه بطريقة منظمة. وفي نهاية المطاف، وصلت الكرة إلى ديلغادو الذي استغل الفرصة ببراعة وسجل هدفًا رائعًا للفريق.

هذا الهدف المهم جعل الهلال يحقق فوزًا هامًا في المباراة ويحصد ثلاث نقاط قيمة في مشواره بالبطولة. بهذا الانتصار، تقدم الهلال في جدول ترتيب مجموعته وزادت آماله في التأهل إلى مراحل متقدمة من البطولة.

التعادل يسيطر مجريات اللقاء بين الهلال ومومباي

في مباراة مثيرة ومنتظرة بين نادي الهلال ومومباي سيتي في دوري أبطال آسيا 2023-2024، شهدنا في الدقائق الأولى من اللقاء لحظات مليئة بالإثارة والفرص الضائعة والتصديات الرائعة من جانب حراس المرمى.

بدأت المباراة بشكل ممتع، حيث شهدنا في الدقيقة الأولى فرصة خطيرة لفريق مومباي سيتي داخل منطقة جزائف الهلال. ولكن حارس الهلال، محمد العويس، كان في المكان المناسب في الوقت المناسب لينقذ فريقه من الهدف الأول.

لم يتوقف الإثارة هنا، ففي الدقيقة الرابعة شهدنا انفرادًا صريحًا لمهاجم مومباي، لكن العويس أبدع من جديد وأبعد الكرة ببراعة ليحافظ على شباكه نظيفة.

لم تخذلنا مومباي سيتي في تقديم لعب هجومي مميز، حيث سجل الدقيقة الرابعة أيضًا ضغطًا متواصلًا من جانب الفريق الهندي في محاولة للتسجيل الأول.

في الدقيقة السابعة، كان لاعب مومباي ميشيل ديلجادو على موعد مع الفرصة، لكنه أهدر انفرادًا صريحًا بحارس مرمى الهلال، وأضاع فرصة ثمينة لفريقه.

مرت الدقائق العشر الأولى من المباراة دون أن يتغير الوضع على اللوحة، حيث استمرت النتيجة في التعادل السلبي دون هدف. لكن الإثارة والمتعة لم تكن مفقودة.

في الدقيقة الخامسة عشرة، شهدنا محاولات متبادلة من الهلال ومومباي لإدارك الهدف الأول، وتبادلا الهجمات بشكل مثير.

وفي الدقيقة العشرين، قام لاعب الهلال، سالم الدوسري، بمحاولة خطيرة تصدى لها دفاع مومباي لتبقى النتيجة على حالها.

لم يكن للدولي البرازيلي روبن نيفيز مكانًا للابتعاد عن الإثارة، إذ في الدقيقة 24 قام بتسديدة قوية نحو مرمى مومباي، لكن حارس مرمى الفريق الهندي قام بتصدي رائع لتبقى الشباك نظيفة.

ومع مرور النصف الأول من الشوط الأول، استمرت المباراة في التعادل السلبي بدون أهداف. وفي الدقيقة الحادية والثلاثين، شهدنا اختراقًا لمنطقة الجزاء من ميشيل ديلجادو، لكن دفاع مومباي نجح في إنقاذ الموقف في أخر لحظة.

هذه اللحظات الأولى في المباراة تظهر جاذبيتها وإثارتها، حيث يبدو أن الفريقين مصممين على تقديم أداء رائع والبحث عن هدف يمنحهم التفوق في هذا اللقاء المهم. سنبقى على موعد مع أحداث المباراة ونرصد تطوراتها الشيقة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ومومباي اليوم في دوري ابطال آسيا

يمكنك متابعة مباراة الهلال السعودي مع مومباي سيتي الهندي عبر البث المباشر على موقع الفجر، ضمن مباريات اليوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.

مباراة الهلال كضيف على مومباي سيتي ستُلعب على استاد دي واي باتيل، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة. ستبدأ المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 16:00 بتوقيت القاهرة.

لا تفوت هذه المباراة المثيرة وتابع الأكشن المباشر أثناء المواجهة الرياضية المثيرة بين الهلال ومومباي سيتي. تأكد من ضبط توقيت مشاهدتك للمباراة واستمتع بمتابعة الحدث الكروي المثير.

المباراة ستكون التانية بين الهلال ومومباي سيتي في هذه البطولة، بعد مباراة الجولة السابقة التي انتهت بفوز ساحق للهلال بنتيجة 6-0. الهلال يتصدر المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا برصيد 7 نقاط بعد فوزين وتعادل واحد، في حين يحتل مومباي سيتي المركز الأخير دون أي نقاط بعد خسارته في جميع مبارياته حتى الآن.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي | من هنـــا

مواجهة الهلال ومومباي سيتي تعد من أبرز المباريات في بطولة دوري أبطال آسيا وستجلب الأنظار نظرًا للجودة والتنافسية العالية في اللعب وروح المنافسة الشديدة. سيكون لدى الجماهير وعشاق الهلال والمشجعين العرب فرصة لمتابعة هذه المواجهة المهمة ودعم فريقهم المفضل في سعيه لتحقيق النجاح في دوري أبطال آسيا.

ما هو موعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال ومومباي سيتي اليوم في دوري أبطال آسيا ؟

يستعد ملعب شري شيف شاتراباتي لاستقبال مباراة مثيرة في إطار بطولة دوري أبطال آسيا، حيث سيتنافس الهلال مع مومباي سيتي في الجولة الرابعة من المسابقة. سيشهد الملعب مواجهة هامة بين الفريقين في تاريخ الاثنين الموافق 6 نوفمبر 2023، حيث من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. سيكون هذا اللقاء فرصة مثالية لعشاق كرة القدم لمتابعة تلك المواجهة المثيرة ودعم فريقهم المفضل في رحلته نحو النجاح في بطولة دوري أبطال آسيا.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال ومومباي سيتي اليوم

ستتاح للمشجعين متابعة مباراة الهلال ومومباي سيتي في دوري أبطال آسيا عبر شبكة قنوات SSC السعودية، والتي تعتبر البث الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. ستكون هذه الفرصة مثالية لجماهير الهلال وعشاق كرة القدم لمتابعة المباراة والتشجيع على فريقهم المفضل خلال هذه المواجهة الهامة في البطولة.

SSC EXTRA 1 HD beIN Sports AFC 2 HD beIN Sports AFC 2 HD القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12418 أفقي

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 3/4 القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12245 عامودي

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 2/3 القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 10850 أفقي

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 2/3

يستعد الهلال لمواجهة مومباي سيتي وهو في صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 7 نقاط. يعود ذلك إلى فوز الهلال في مباراتيه مع نساجي ومومباي سيتي، بالإضافة إلى التعادل في مباراة نافباخور.

ومع ذلك، يواجه الهلال تحديات حيث يغيب لاعب وسطه البرازيلي نيمار بسبب إصابة في الرباط الصليبي، وكذلك ميلينكوفيتش سافيتش بسبب إصابة في أوتار القدم اليمنى.

تم الكشف تفاصيل إصابة اللاعب الصربي سيرجي سافيتش، والتي ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع. تبين أن سافيتش أصيب في الركبة وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال هذه الفترة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي | من هنـــا

تلك الإصابة ستجعل سافيتش يغيب عن الهلال في 6 مباريات مهمة، بما في ذلك مواجهة النصر في "ديربي الرياض" المرتقب في الأول من ديسمبر. الإصابة حدثت بعد تدخل من لاعب الفتح وتسببت في كدمة في ركبة سافيتش، تلاها التواء في الركبة أثناء محاولته التحكم في الكرة دون تدخل من الخصم.

تشكيل الهلال اليوم

حراسة المرمى ياسين بونو خط الدفاع سعود عبد الحميد ــ علي البليهي ــ كاليدو كوليبالي ــ ياسر الشهراني خط الوسط سالم الدوسري ــ ميلنكوفيتش سافيتش ــ روبن نيفيز خط الهجوم ألكساندر ميتروفيتش ــ ميشايل ديلجادو ــ مالكوم.

إيقاف لاعب الهلال السعودي 4 أعوام بسبب المنشطات

قررت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات إيقاف اللاعب عمر هوساوي، الذي يمثل نادي الهلال في ألعاب القوى، لمدة تصل إلى 4 أعوام. جاء هذا القرار بناءً على نتائج اختبار المنشطات الإيجابية التي تم العثور عليها في العينة المأخوذة من اللاعب في شهر مايو الماضي.

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بدأت هذه القضية عندما تم أخذ عينة من اللاعب عمر هوساوي في مايو، وتم فحص العينة في مختبر معتمد في قطر وظهرت النتيجة إيجابية. وبناءً على هذه النتيجة، تم فرض عقوبة مؤقتة على اللاعب بتاريخ 11 أكتوبر.

تم منح اللاعب عمر هوساوي جميع حقوقه لحضور جلسات الاستماع المتعلقة بالقضية، ولكنه اختار عدم فتح العينة الثانية. واستندت اللجنة إلى القوانين والأنظمة المعمول بها واتخذت هذا القرار بموجبه.

بموجب هذا القرار، تمنع اللجنة اللاعب عمر هوساوي من المشاركة في جميع الأنشطة الرياضية الداخلية والخارجية لمدة تصل إلى 4 أعوام، حيث يُمكن له العودة للتدريبات قبل انتهاء فترة الإيقاف بشهرين. وتم تعميم هذا القرار أيضًا على الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

أعلن خورخى خيسوس، المدير الفنى لفريق الهلال السعودي، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة نظيره مومباي سيتي الهندي مساء اليوم، الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وجاء تشكيل الهلال ضد مومباى سيتى، كالتالى..

محمد العويس - سعود عبدالحميد - كوليبالي – حسان تمبكتي - محمد البريك - محمد كنو - نيفيز - ميتشايل - سالم الدوسري - مالكوم - ميتروفيتش.