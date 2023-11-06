البنك المركزي يبيع أذون خزانة باليورو وسط ارتفاعات قياسية في أسعاره بالسوق السوداء

الاقتصاد
بوابة الفجر

 أعلنت  البنك المركزي المصري يوم الاثنين بيعه أذون خزانة باليورو، في الوقت التى تشهده أسعار العملة الاوروبية الموحدة ارتفاعات قياسية بالسوق السوداء وصلت إلى 50 جنيها بالرغم من استقرارها بالبنوك عند 33 جنيها.

وقال البنك المركزي المصري، إن مصر باعت أذون خزانة لأجل عام بقيمة 656.7 مليون يورو في مزاد بمتوسط عائد أربعة في المئة.

وستحل هذه الأذون محل أذون مستحقة بقيمة 699.2 مليون يورو تم بيعها العام الماضي بمتوسط عائد 2.3 بالمئة.

وكانت اعلنت إدارة البورصة المصرية اليوم، إتاحة التداول على أذون خزانة بقيمة مليار  جنيه بداية من جلسة تداول غدا الثلاثاء الموافق 7نوفمبر 2023.

وقالت إدارة البورصة بالإشارة إلى خطابى البنك المركزي والشركة المصرية للايداع والقيد المركزى بتاريخ 2023/11/06 بشأن اتاحة تداول اذون الخزانة المصرية 05 نوفمبر 2024 اصدار 07/11/2023، بقيمة قدرها 1،099،075،000 جنيه مصرى موزعة على عدد 43،963 اذون بقيمة اسمية قدرها 25000 جنية مصري.

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