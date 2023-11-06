السعودية تتيح تأشيرة زيارة الأعمال (مستثمر زائر) لتشمل باقي دول العالم

الاقتصاد
بوابة الفجر

أطلقت وزارة الاستثمار ووزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" إلكترونيًا لتشمل باقي دول العالم.

 

ويأتي تقديم الخدمة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، ضمن جهود المملكة لتحقيق تطلعات القطاعات الاستثمارية المتناغمة مع رؤية السعودية 2030، الرامية إلى جذب المزيد من شرائح المستثمرين حول العالم، لتحسين بيئة الاستثمار مع التركيز على الاستثمارات النوعية   لدورها في تحريك عجلة الاقتصاد.


وكانت وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الخارجية قامت بتوسعة فئة المستفيدين من التأشيرة الإلكترونية الفورية لتشمل: الدول المعلن عنها في المنصة التابعة لوزارة الاستثمار "استثمر في السعودية"، والحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية "سارية المفعول" من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية شنغن وتم استخدامها مرة واحدة على الأقل في الدخول للدول المتاحة للتأشيرة، والحاصلين على إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، والحاصلين على إقامة "سارية المفعول" لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في دول مجلس التعاون الخليجي، والمرخصين لدى وزارة الاستثمار بواقع 3 تأشيرات فورية في العام لكل منشأة.

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