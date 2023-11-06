4.94 % نمو في اقتصاد إندونيسيا خلال الربع الثالث

الاقتصاد
بوابة الفجر

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي نمو اقتصاد البلاد بأقل من التوقعات خلال الربع الثالث من العام الحالي، إذ بلغ 4.94% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كانت التوقعات تشير إلى 5.05 % سنويا، مقابل 5.17 % خلال الربع الثاني من العام الحالي ليقل معدل النمو إلى أقل مستوى له منذ الربع الثالث من 2021.

 

وأوضحت البيانات أن معدل النمو ربع السنوي خلال الربع الثالث بلغ  1.6 % في حين كانت التوقعات 1.71 %، مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.

 

وأشارت إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي في إندونيسيا بنسبة 5.06 % خلال الربع الثالث مقابل 5.22 % خلال الربع الثاني، في حين انكمش الإنفاق الحكومي بمعدل 3.76 %، بعد نموه بمعدل 10.57 % خلال الربع الثاني من العام الحالي.

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