4.94 % نمو في اقتصاد إندونيسيا خلال الربع الثالث

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي نمو اقتصاد البلاد بأقل من التوقعات خلال الربع الثالث من العام الحالي، إذ بلغ 4.94% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كانت التوقعات تشير إلى 5.05 % سنويا، مقابل 5.17 % خلال الربع الثاني من العام الحالي ليقل معدل النمو إلى أقل مستوى له منذ الربع الثالث من 2021.

وأوضحت البيانات أن معدل النمو ربع السنوي خلال الربع الثالث بلغ 1.6 % في حين كانت التوقعات 1.71 %، مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.

وأشارت إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي في إندونيسيا بنسبة 5.06 % خلال الربع الثالث مقابل 5.22 % خلال الربع الثاني، في حين انكمش الإنفاق الحكومي بمعدل 3.76 %، بعد نموه بمعدل 10.57 % خلال الربع الثاني من العام الحالي.