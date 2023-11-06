تأجيل مهرجان "الجمعة البيضاء" في الأردن تضامنا مع أهالي غزة

قررت النقابة العامة لتجار الالبسة والاحذية والاقمشة بالمملكة الأردنية، اليوم الاثنين، تأجيل فعاليات مهرجان التسوق (black Friday) أو ما يسمى عربيا الجمعة البيضاء، للعام الحالي وذلك تضامنا مع أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان اسرائيلي غاشم.



وقالت النقابة أن تأجيل المهرجان، الذي يقام سنويا نهاية شهر فبراير (تشرين الثاني)، جاء استجابة لمطالب قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة، وتضامنا مع أهالي قطاع غزة، وتنديدا بالجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، مطالبة التجار الالتزام بذلك.