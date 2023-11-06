وفـد عراقي يطلع على التجربة الأردنية في مجال الاتصالات

اطلع وفد من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، خلال زيارته هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية، على التجربة الأردنية في مجالات التشريعات التنظيمية التي تحكم عمل الهيئة.



وبحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين، أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان، السعي المستمر الذي تبذله الهيئة لإيجاد قطاع اتصالات ديناميكي قادر على استيعاب التكنولوجيات الحديثة، وفق التشريعات الناظمة وبما يعود بالفائدة على المستفيدين من الخدمات.



وعرض السرحان لدور الهيئة مهامها ومسؤولياتها في قطاع الاتصالات، منذ تأسيسها كأول هيئة تنظيمية لقطاع الاتصالات في العالم العربي، والأسس التنظيمية التي استمدتها الهيئة من القوانين والتشريعات الناظمة في الأردن.



وأبدى استعداد الهيئة لتبادل الخبرات والمعارف في الموضوعات القانونية التي تخص قطاع الاتصالات، مع الأشقاء من جمهورية العراق، مواكبةً للتطور الحاصل في مجال تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



من جهته، أعرب رئيس الوفد الزائر مدير مكتب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية محمد المنصور، عن سعادته بالزيارة التي تأتي من منطلق تعزيز أطر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات القانونية والتنظيمية في مجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من التجربة الأردنية الرائدة في هذا المجال، مؤكدا استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين.

واستمع الوفد الزائر إلى عروض توضيحية تناولت مهام وواجبات الهيئة التنظيمية، إضافة إلى المشاركة بجلسات نقاشية لتبادل الخبرات في مجال التشريعات الناظمة لقطاع الاتصالات وأفضل الممارسات المعتمدة في مجال تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن.