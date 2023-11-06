النفط يرتفع متأثرًا باستمرار الخفض الطوعي للسعودية وروسيا

الاقتصاد
بوابة الفجر


ارتفعت أسعار النفط الاثنين 6 نوفمبر تشرين الثاني، بعد أن أكدت السعودية وروسيا، أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم، مواصلة الخفض الطوعي للإمدادات حتى نهاية العام.

وبحلول الساعة 0834 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار، بما يعادل 1.21%، إلى 85.92 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81.58 دولار للبرميل، مرتفعا 1.07 دولار، أو 1.33%.

وكانت السعودية أكدت الأحد 5 نوفمبر تشرين الثاني، أنها ستواصل الخفض الطوعي لإنتاجها بمقدار مليون برميل يوميًا، في ديسمبر كانون الأول ليبقى الإنتاج عند 9 ملايين برميل يوميًا.

وأعلنت موسكو أيضًا مواصلة الخفض الطوعي للإمدادات بمقدار 300 ألف برميل يوميًا من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية، حتى نهاية ديسمبر كانون الأول.

 

Elfagr.org
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