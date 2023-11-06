الطقس السيء يكبد إيطاليا خسائر بالمليارات

أشارت وسائل إعلام إيطالية إلى أن البلاد تكبدت خسائر فادحة نتيجة موجات الطقس السيء التي تعرضت لها خلال العام الجاري، بما في ذلك الخسائر البشرية والمادية التي شملت تضرر مناطق واسعة وتدمير للمحاصيل.

وفي أحدث موجات الطقس السيء، شهد إقليم توسكانا ومناطق أخرى شمالي البلاد أمطارا عنيفة وفيضانات منذ الأسبوع الماضي، أسفرت عن عدة وفيات وإجلاء مئات الأشخاص، وأضرار مادية تفوق 300 مليون يورو مع انقطاعات واسعة النطاق للطرق والكهرباء، فيما خصصت الحكومة نحو 5 ملايين يورو للمساعدات الأولية وتعمل على توفير المزيد.

وبحسب تقديرات أولية، فإن شركات التأمين الكبرى في إيطاليا مطالبة بالفعل بدفع تعويضات تبلغ أكثر من 3 مليارات يورو بسبب الفيضانات والأعاصير التي اجتاحت إقليمي فينيتو وإميليا رومانيا في وقت سابق من العام الجاري.

وكان من المتوقع خلال الساعات الأخيرة هطول مزيد من الأمطار "الغزيرة أحيانًا" في منطقة توسكانا الإيطالية حسبما حذر حاكمها أوجينيو جياني، والذي أوضح على موقع "اكس" أن خطًا محليًا للسكك الحديد توقف عن العمل وسُجلت انزلاقات تربة، دون وقوع ضحايا.

وبالقرب من بيستويا، خرج نهر عن مجراه جراء الفيضانات متسببًا بوضع "حرج جدًا"، وفقًا لرئيس البلدية المحلي غابرييلي روميتي. وكتب على فيسبوك: "على السكان الصعود إلى الطوابق العليا للأبنية، وعدم الخروج إلى الشوارع أبدًا. ونتوقع أيضًا حدوث مشاكل بسبب رياح عاتية، وإذا تمكنتم تجنبوا القيادة".

وحتى مساء السبت، كان نحو خمسة آلاف منزل دون كهرباء، وفقًا لشركة توزيع الطاقة إينيل،وأعلن حاكم المنطقة عن "عمليات إجلاء كإجراء احترازي" منذ مساء السبت لأكثر من ألف شخص من المناطق التي ضربتها الموجة السابقة.

وأكد أحدث تقرير عن مرور العاصفة سياران في إيطاليا ليل الخميس الجمعة وقوع سبعة قتلى وفقدان شخص في توسكانا.

وقالت الحماية المدنية الإيطالية إن خمس مناطق في وسط إيطاليا وشمالها بينها توسكانا كانت الأحد في حالة "تأهب برتقالي"، أي أقل بدرجة واحدة من الحد الأقصى للتأهب.

ومع ذلك، لم تمنع موجة الطقس السيء التي تضرب أوروبا الغربية بأكملها المهاجرين من التوجه إليها. ووصل قارب صيد على متنه نحو 400 شخص مساء السبت إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة القريبة من سواحل شمال إفريقيا، ورافقهم خفر السواحل الإيطاليون، حسب تقارير إعلامية.