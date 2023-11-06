ارتفاع الطلب على الوقود في الهند 5.5% على أساس شهري في أكتوبر



أظهرت بيانات من خلية التخطيط والتحليل البترولي التابعة لوزارة النفط في الهند اليوم الاثنين أن استهلاك الوقود في البلاد، وهو مؤشر للطلب على النفط، ارتفع في أكتوبر تشرين الأول 5.5% على أساس شهري إلى نحو 19.26 مليون طن متري.

هذا ويرتبط ارتفاع الطلب على الوقود في الهند بشكل وثيق بالتلوث، الذي سجل مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، إذ قالت وزيرة في حكومة نيودلهي في منشور على منصة X للتواصل الاجتماعي، إن المدارس الابتدائية في العاصمة الهندية ستظل مغلقة حتى 10 نوفمبر تشرين الثاني بسبب ارتفاع مستويات التلوث.



وأضافت أتيشي مارلينا، وزيرة التعليم في دلهي، "مع استمرار ارتفاع مستويات التلوث، ستظل المدارس الابتدائية مغلقة حتى 10 نوفمبر تشرين الثاني".



وأردفت أنه بالنسبة للصفوف الدراسية من السادس حتى 12، هناك إمكانية متابعة الدروس عبر الإنترنت.

وبلغ مؤشر جودة الهواء في نيودلهي اليوم الأحد 471 مما يضع المدينة في خانة "خطرة". وتلتها مدينة لاهور في باكستان بمعدل "غير صحي للغاية" بلغ 261.