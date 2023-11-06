طلاب هندسة المنصورة الجديدة في زيارة ميدانية لأحد المواقع الهندسية بمدينة جمصة

قام طلاب برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء بجامعة المنصورة الجديدة بزيارة ميدانية لأحد المواقع الهندسية بنادي المنصورة الكائن بمدينة جمصة والمخصص لإنشاء حمام سباحة نصف أوليمبي، وذلك لربط الجانب النظري بالجانب العملي.

جانب من الأعمال

جانب من الأعمال

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة وريادة الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة وأستاذ العمارة والتصميم البيئي وذلك في ضوء حرص كلية الهندسة لربط الجانب النظري بالجانب العملي منذ الأساييع الأولى للدراسة وبإشراف كلا من من د. محمد مرتجي مدرس الهندسة المدنية بالكلية وم صلاح السطوحي المدرس المساعد بالكلية.

جانب من الأعمال

جانب من الأعمال

جانب من الأعمال

جانب من الأعمال

جانب من الأعمال

جانب من الأعمال

جانب من الأعمال

جانب من الزيارة

جانب من الأعمال

جانب من الأعمال

جانب من الأعمال

جانب من الزيارة

جانب من الأعمال

جانب من الأعمال

جانب من الأعمال

جانب من الأعمال

جانب من الأعمال

حيث قام الطلاب بالتعرف على الموقع وتدريبهم على كيفية عمل اختبارات فعلية على الخلطات الخرسانية في الموقع لمعرفة خصائصها والوقوف على مدى ملائمتها لأغراض البناء.



هذا بالإضافة للتعرف على طريقة قراءة اللوحات الإنشائية التنفيذية ومتابعة خطوات تنفيذ واستلام أعمال حديد التسليح وأعمال العزل والتمديدات الصحية والكهربائية لحمام السباحة والمباني الملحقة، ومطابقتها باللوحات التنفيذية، والتعرف على آليات المتابعة الدورية لها.



وقد أفاد عميد كليه الهندسة بأن مثل هذه الزيارات الميدانية جاءت تنفيذا لتعليمات رئيس الجامعة الدكتور معوض الخولي بربط الطلاب بالجانب العملي والميداني منذ اللحظات الأولى لبدء العام الدراسي وطوال فترة دراستهم بالمقررات المختلفة.