بث مباشر تويتر | الٱن مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

منافسة إنجليزية جديدة Tottenham vs Chelsea اليوم، مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، في لقاء مرتقب بين توتنهام هوتسبير وتشيلسي، تتجه الأنظار نحو هذا الديربي اللندني الرائع في الدوري الإنجليزي الممتاز. يعتبر هذا اللقاء فرصة ذهبية لتوتنهام للعودة لصدارة البريميرليج بعد فترة من الريادة، بينما يسعى تشيلسي للتعويض عن نتائجه السلبية في الدوري واستعادة توازنه.

بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي يلا شوت اليوم

تقدم بوابة الفجر بث مباشر مباراة تشيلسي وتوتنهام اليوم الإثنين 6-11-20223، ضمن مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف ملعب "توتنهام هوتسبير" مباراة الفريقين في ختام منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي، موسم 2023-2024.

توتنهام هوتسبير، الفريق الذي أبهر العديد من المشجعين هذا الموسم بأداء مميز ونتائج رائعة، يستقبل تشيلسي وهو في المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة من 10 مباريات. تحقق السبيرز في 8 مباريات، تعادلوا في مباراة واحدة، ولم يتلقوا أي هزيمة حتى الآن. سجلوا 22 هدفًا واستقبلوا 9 أهداف فقط. المدرب أنجي بوستيكوجلو قدم أفكارًا جديدة وناجحة، وأعاد تشكيل الفريق بشكل جعله ينافس على البطولة.

في المقابل، يمر تشيلسي بفترة صعبة في الدوري الإنجليزي، حيث يقع في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة فقط من 10 مباريات. حقق الفريق 3 انتصارات فقط ومثلها تعادلات، فيما تلقى 4 هزائم. سجل لاعبو البلوز 13 هدفًا واستقبلوا 11 هدفًا. المدرب ماوريسيو بوتشيتينو يحتاج إلى تحسين أداء الفريق بسرعة لتفادي المزيد من النتائج السلبية في الدوري.

يعود تاريخ هذا الديربي بين توتنهام وتشيلسي إلى سنوات طويلة من المنافسة والتنافس. وهذا اللقاء له طابع خاص بالنسبة لكلا الفريقين وجماهيرهم. سيكون الجمهور حاضرًا بقوة لمساندة فرقهم ومساندة أبطالهم المفضلين في هذا اللقاء.

بالإضافة إلى أهمية هذه المباراة في صراع الصدارة، فإنها تمثل فرصة للنجوم على الجانبين للتألق وإظهار مهاراتهم وقدراتهم. من المتوقع أن يكون هناك تنافس شرس في وسط الملعب وعلى جميع الخطوط.

موعد مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

تحمل المباراة بين توتنهام وتشيلسي آمالًا كبيرة ومتوترة من كلا الفريقين ومشجعيهم. ستكون هذه المواجهة مثيرة ومهمة جدًا في صراع الصدارة في الدوري الإنجليزي، وهي فرصة للفريقين للتألق والمنافسة على اللقب. الجمهور متحمس لدعم فرقهم وللتمتع بلحظات الإثارة والتشويق في هذا الديربي المثير. سيكون العالم على موعد مع ليلة كروية رائعة في هذا اليوم.

وأعلنت رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين، أن موعد مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024، ستكون في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

من المتوقع أن تكون مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز متاحة للمشاهدة عبر القناة الرياضية beIN Sports HD 1. يُعتبر beIN Sports HD 1 المكان الحصري الذي يقدم تغطية شاملة وممتعة لمباريات الدوري الإنجليزي، مما يتيح للجماهير فرصة متابعة هذا اللقاء المثير على الهواء مباشرة. ستكون هذه البطولة على محطة beIN Sports HD 1 خيارًا رائعًا لمحبي كرة القدم الذين يتطلعون لمتابعة المباراة والتمتع بالتعليقات والتحليلات الحصرية.

تردد قناة bein sports 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

تشكيل توتنهام ضد تشيلسي

الفريق التشكيلة حراسة المرمى فيساريو خط الدفاع أدوجي، ميكي فان دي فين، كريستيان روميرو، بيدرو بورو خط الوسط يفيس بيسوما، بابي ماتار سار خط الهجوم ريتشارليسون، ماديسون، كولوسفيسكي، سون هيونج

تشكيل تشيلسي ضد توتنهام

الفريق التشكيلة حراسة المرمى روبرت سانشيز خط الدفاع أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل، مارك كوكوريلا خط الوسط كونو كالاجير، مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز خط الهجوم كول بالمر، نيكولاس جاكسون، رحيم ستيرلينج

ويحتل فريق توتنهام المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي 2023/2024، وذلك برصيد 26 نقطة من أصل 10 مباريات، وبفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر الذي خاض 11 مباراة، فيما جاء فريق تشيلسي في المركز الثالث عشر بواقع 12 نقطة.

بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي يلا شوت اليوم

بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي يلا شوت اليوم

في لقاء مثير على ملعب السبيرز، ستشهد جماهير البريميرليغ الدوري الإنجليزي الممتاز مباراة ختام الجولة الحادية عشرة بين فريقي توتنهام وتشيلسي. وتعتبر هذه المباراة من أبرز اللقاءات في التنافس على اللقب هذا الموسم، حيث يلتقي الفريقان في ديربي لندن مرتقب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي | من هنـــا

يأتي توتنهام إلى هذا اللقاء وهو في مركز متقدم بالفعل في ترتيب الدوري، إذ استطاع أن يتصدر الجدول لبعض الوقت، ولو أن مانشستر سيتي استولى على المركز الأول مؤقتًا بفوزه الأخير على بورنموث. توتنهام تحت قيادة مدربه آنجي بوستيكوغلو قدم أداء مذهلًا هذا الموسم، وقد أحدث تغييرات هامة مثل تحويل هيونغ مين سون لمركز مهاجم صريح. يتوقع الجميع مباراة منافسة شرسة من قبل توتنهام وهم يسعون للعودة إلى صدارة الجدول.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي | من هنـــا

على الجانب الآخر، يعيش تشيلسي أوقاتًا عصيبة في البريميرليغ، إذ أنه لم يحقق سوى 12 نقطة من أصل 10 مباريات، وهذا أقل من مستواه المعتاد. على الرغم من الاستقدامات الكبيرة التي جلبها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية وتولي ماوريسيو بوتشيتينو القيادة الفنية، إلا أن تشيلسي واجه تحديات كبيرة. يتطلع بوتشيتينو إلى تحقيق الفوز في مواجهة توتنهام كوسيلة لتحسين أوضاع الفريق واستعادة التوازن في البريميرليغ.

يجب أن يكون هذا الديربي لندن مباراة شيقة ومثيرة، ويمكن أن يتوقع المشجعون أداءً رائعًا وتحديًا كبيرًا من كلا الفريقين، إذا ما نظرنا إلى تاريخهما الغني بالمواجهات المثيرة. تشيلسي يسعى لتحقيق الفوز في ملعب توتنهام، وهذا سيكون تحدًا كبيرًا أمام الأسبيرز الذين يسعون للبقاء في المنافسة على اللقب. ستكون مباراة توتنهام وتشيلسي إحدى أبرز اللقاءات في هذا الموسم، ومن المؤكد أنها ستثير حماس المشجعين وتقدم كرة القدم على أعلى مستوى.