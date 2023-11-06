بدء فاعليات دورى "حياة كريمة" في خماسي كرة القدم بشربين بالدقهلية

انطلقت فعاليات دورى "حياة كريمة" فى خماسي كرة القدم بادارة شباب شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023، بمشاركة 32 فريق مقسمين إلى 4 مجموعات كل مجموعه موزعه على 8 فرق، على ملاعب مراكز شباب شربين « الشناوى والدبوسى والضهرية وكفر الترعة الجديد » خلال الفترة من 1 نوفمبر 2023 حتي 30 إبريل 2024.

جاء ذلك بحضور أسعد على مدير إدارة البرامج الرياضية، والكابتن محمد الضبع أخصائي رياضى بالادارة العامة للرياضة ومنسق الدوري، والكابتن حامد العشرى رئيس قسم التربية الرياضة بإدارة شباب شربين، ويسري العشري المدير التنفيذي بمركز شباب كفر الترعة الجديد.

فاعليات دوري خماسي حياة كريمة بشربين بالدقهلية

جرت اليوم مع إنطلاق فعاليات دورى حياة كريمة، وقبل بداية المباريات، عمل عرض رياضي لفريق الكاراتية، ثم بدات المباريات، واسفرت نتائج مباريات اليوم بالدوري، فوز فريق كفر الترعة الجديد على فريق المنشية بنتيجة 0/5 في المباراة الأولى، أما المباراة الثانية فقد فاز فريق الهيمة الجديد على فريق نمرة واحد بنتيجة 0/2 بمجموعة مركز شباب كفر الترعة الجديد.

فاعليات دوري خماسي حياة كريمة بشربين بالدقهلية

الجدير بالذكر أن دوري "حياة كريمة" تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الادارة العامة للقاعدة الشعبية"، بالتعاون مع الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، والذي تأتي فعالياته ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى ساعدت في تغيير شكل الحياة داخل القرية المصرية، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم وتحويلها إلى حياة أفضل، ضمن الخطة الخدمية والتنموية لتتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

فاعليات دوري خماسي حياة كريمة بشربين بالدقهلية

يأتي التنفيذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتورة سونيا عبدالوهاب وكيل الوزارة _رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة غاده جمال الدين مدير عام القاعدة الشعبية بالوزارة، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، والدكتور ابراهيم زكريا منسق المشروع بالوزارة، وتنفيذ ومتابعة الكابتن محمد القناوى مدير إدارة المشروعات، وأسعد على مدير إدارة البرامج الرياضية، والكابتن محمد الضبع منسق الدورى، والسيد البدوي مدير ادارة شباب شربين.