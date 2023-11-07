أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6-11-2023 في الدقهلية

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض

أسعار الفراخ والبيض،  استقرت أسعار الفراخ، اليوم الثلاثاء  في محافظة الدقهلية، حيث وصلت  أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة من 65 إلى 70بالمزارع وتصل للمستهلك بـ 73جنيها.

أسعار البقوليات اليوم الثلاثاء 6-11-2023 في الدقهلية

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 6-11-2023 في الدقهلية

أسعار الفراخ والبيض.. شهدت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم  في الدقهلية تراجع في الأسعار، كما واصلت أسعار البيض ارتفاعا ملحوظا.

 

وتشغل أسعار الفراخ والبيض اهتمام المواطنين في ظل حالة عدم الاستقرار في الأسعار التي تشهدها أسعار الفراخ والبيض خلال الشهور الأخيرة.

 

وتحرص جريدة الفجر على تقديم خدمة لقرائها بنشر أسعار الفراخ والبيض في المزارع وأسواق التجزئة، حيث تشتغل أسعار الفراخ والبيض اهتمام المواطنين في ظل حالة عدم الاستقرار في الأسعار التي تشهدها أسعار الفراخ والبيض خلال الشهور الأخيرة وفيما يلي بيان حول أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس والتي جاءت كالتالي..

 

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

 

أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة من 65 إلى 70بالمزارع وتصل للمستهلك بـ 73

 

أسعار الدواجن الأمهات اليوم

قفزت  أسعار الدواجن الأمهات اليوم لتسجل 60 جنيها، بدلا من 55 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر 68 جنيها.

 

أسعار الدواجن الساسو اليوم

بلغت أسعار الدواجن الساسو “الفراخ الحمراء” اليوم، لتسجل 100 جنيها، بدلا من 90 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر 110 جنيها.

 

أسعار الدواجن البلدي اليوم

 

استقرت أسعار الدواجن البلدي اليوم بالمزرعة لتسجل الآن 70 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 75 جنيهًا.

 

سعر كرتونة البيض الأحمر: بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 135 جنيها.


سعر كرتونة البيض الأبيض: سجلت كرتونة البيض الأبيض سعر 130جنيها.


سعر كرتونة البيض البلدي: سجلت كرتونة البيض البلدي 140 جنيها.

 

أسعار طبق البيض اليوم

اليوم أسعار طبق البيض من 130 إلى 133 جنيها

 

أسعار البط اليوم

يتراوح سعر البط المولار من 84 إلى 90 جنيها.
وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيه.
ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 88 إلى 90 جنيها.

 

سعر الكتاكيت

كتكوت أبيض أهالي من 8 إلى 10 جنيهات
كتكوت أبيض شركات من 11 إلى 14 جنيها
كتكوت ساسو 9 جنيهات للكتكوت
كتكوت بلدي 6 جنيهات
كتكوت روزي 8 جنيهات

اسعار الدواجن محافظة الدقهلية اسعار اللحوم اليوم الفراخ الحمراء اسعار الفراخ اليوم خلال تعاملات اليوم سعر كرتونة البيض البلدي
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