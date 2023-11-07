عاجل| أسعار الذهب عالميا عند ادني مستويتها خلال اسبوعين.. وفي مصر تقفز إلى مستويات قياسية

في الوقت التى أنخفضت فيه اسعار الذهب عالميا ووصلت إلى ادنني مستويتها في أسبوعين، شهدت ارتفاعات بقيمة 5 جنيه في الجرام ليصل سعر عيار 21 إلى مستويات قياسية.

أسعار الذهب عند مستويات متدنية عالميا:

وعالميا انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين تقريبا يوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار وفي ظل ترقب المتداولين لإشارات حول أسعار الفائدة خلال كلمات مجموعة من مسؤولي المجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1967.09 دولار للأوقية (الأونصة ش، وهو أدنى مستوياته منذ 25 أكتوبر تشرين الأول. وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1973.50 دولار.

ارتفاع في اسعار الذهب محليا:

ولكن في مصر شهدت اسواق الصاغة اتجاها معاكسًا، حيث صعد سعر الجرام مع ارتفاع اسعار الدولار بالسوق الموازي.

وسجلت أسعار الذهب في مصر الاتي:

اسعار الذهب في مصر عيار 24 سجل 2977 جنيها للجرام.

اسعار الذهب في مصر عيار 22 سجل 2729 جنيها للجرام.

اسعار الذهب في مصر عيار 21 سجل 2605جنيها للجرام.

اسعار الجنيه الذهب وصلت إلى 20840 جنيها.

توقعات اسعار الذهب:

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، محلل السوق لدى كينيسيس موني، إن سوق الذهب تنتظر المزيد من الإشارات الحذرة من البنك المركزي الأمريكي قبل أن تتمكن من مواصلة الارتفاع، مضيفا أن الأسعار تتماسك بعد انزلاقها إلى منطقة ذروة الشراء.

وارتفع الذهب أكثر من سبعة بالمئة في أكتوبر تشرين الأول إذ عزز الصراع في الشرق الأوسط الطلب على المعدن كملاذ آمن.