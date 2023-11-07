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أسعار النفط تتراجع وسط ترقب الأسواق لبيانات صينية لقياس حجم الطلب

الاقتصاد
بوابة الفجر

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، متخلية عن معظم مكاسب اليوم السابق، بفعل مخاوف تتعلق بضعف الطلب في الصين، مع تركيز المستثمرين على بيانات التجارة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم لقياس الطلب من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.


وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتًا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 84.95 دولار للبرميل.

 

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 80.59 دولار للبرميل.

 

وستصدر الصين أرقام الواردات والصادرات لشهر أكتوبر اليوم الثلاثاء، في حين من المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين الرئيسية يوم الخميس.

Elfagr.org
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