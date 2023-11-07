تحسن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو لأول مرة منذ 3 شهور

أظهر تقرير اقتصادي ارتفاع ثقة المستثمرين في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي بعد تراجعها خلال الشهرين الماضيين، بفضل تحسن التوقعات.

وذكر معهد سينتكس للدراسات المالية أن مؤشر ثقة المستثمرين في منطقة العملة الأوروبية الموحدة ارتفع خلال نوفمبر الحالي إلى سالب 18.6 نقطة، مقابل سالب 21.9 نقطة خلال الشهر الماضي.

وكان المحللون يتوقعون أن يسجل المؤشر خلال الشهر الحالي سالب 22.2 نقطة.

وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ يونيو الماضي.

وارتفع المؤشر الفرعي للتوقعات الاقتصادية للمستثمرين إلى سالب 10 نقاط مقابل سالب 16.8 نقطة في الشهر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي.

كما ارتفع مؤشر قياس الثقة في الموقف الحالي للاقتصاد إلى أعلى مستوى له منذ 3 شهور مسجلا سالب 26.8 نقطة مقابل سالب 27 نقطة خلال الشهر الماضي.

من ناحيته قال معهد سينتكس إنه رغم تحسن المؤشر خلال الشهر الحالي، فإن احتمال ركود الاقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي مازال مطروحا.