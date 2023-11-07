ارتفاع واردات الصين من النفط الخام 13.52% في أكتوبر

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام بنحو 13.52 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، إثر زيادة شركات التكرير لمشترياتها عن طريق حصص الواردات الجديدة ونمو الطلب المحلي على الوقود خلال عطلة الأسبوع الذهبي التي استمرت ثمانية أيام.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة الصينية للجمارك اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الواردات من النفط الخام الشهر الماضي بلغ 48.97 مليون طن متري، أو 11.53 مليون برميل يوميًا، بارتفاع طفيف عن 11.13 مليون في سبتمبر.

وأضافت أن واردات الصين منذ بداية العام بلغت 473.22 مليون طن، أو 11.36 مليون برميل يوميًا، بزيادة 14.4 بالمئة عن العام السابق.

وأشارت البيانات إلى أن صادرات الوقود المكرر بلغت 5.17 مليون طن، بانخفاض عن 5.44 مليون في سبتمبر، ولكن بزيادة 16.07 بالمئة، مقارنة مع 4.46 مليون قبل عام.

وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، بلغت واردات الصين منه 8.79 مليون طن الشهر الماضي، بزيادة 15.5 بالمئة عنه قبل عام، لكنها انخفضت عن 10.15 مليون طن في سبتمبر.