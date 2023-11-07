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كوريا الجنوبية الأولى عالميا في الطلبيات لبناء السفن في أكتوبر

الاقتصاد
بوابة الفجر

استعادت كوريا الجنوبية في أكتوبر الماضي المركز الأول في الطلبيات العالمية لبناء السفن الجديدة للمرة الأولى منذ 3 أشهر.

 

وأظهرت احصائيات لشركة "خدمات أبحاث كلاركسون" أن أحواض بناء السفن المحلية حصلت على طلبات يبلغ مجموعها  1.54 مليون طن إجمالي تعويضي لبناء 18 سفينة، وهو ما يمثل 62% من إجمالي الطلبيات العالمية البالغة 2.49 مليون طن إجمالي تعويضي الشهر الماضي.

 

وأوضحت، وفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الإجمالي العالمي انخفض بنسبة 44% عن نفس الشهر من العام الماضي، فيما جاءت الصين في المركز الثاني بنحو 820 ألف طن لبناء 34 سفينة، وهو ما يمثل 33% من الإجمالي العالمي.

 

أما من حيث الطلبات التراكمية، فتصدرت الصين القائمة بنحو 59.06 مليون طن إجمالي تعويضي، أو 48% من الإجمالي العالمي البالغ 122.58 مليون طن إجمالي تعويضي اعتبارًا من نهاية أكتوبر، وهو ما يمثل انخفاضًا بمقدار 410 آلاف طن إجمالي تعويضي عن الشهر الذي سبقه، بينما جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية بنحو 38.68 مليون طن إجمالي تعويضي، وهو ما يمثل 32% من الإجمالي العالمي.

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