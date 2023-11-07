بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وشاختار يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وشاختار يلا شوت اليوم

جولة أوروبية Barcelona vs Shakhtar اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وشاختار يلا شوت اليوم، ويطمح نادي برشلونة الإسباني في حسم تأهله إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، حينما يواجه فريق شاختار دونتسيك الأوكراني على ملعب فولكس بارك في مدينة هامبورغ الألمانية.

يتصدر الفريق الكتالوني مجموعته برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، فيما يحتل شاختار المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، وهو خلف بورتو البرتغالي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

النبأ السار لبرشلونة هو جاهزية لاعبهم بيدري للمشاركة بعد غياب طويل بسبب الإصابة. ويعتبر فريق تشافي هيرنانديز في حالة جيدة على الرغم من الفوز الصعب الذي حققه في مباراة ريال سوسيداد يوم السبت في الدوري الإسباني.

إذا تمكن برشلونة من تحقيق الفوز في هذه المباراة، سيكون ذلك بمثابة إعلان عن تخطي عقبة تأهل من مرحلة المجموعات، وهي عقبة تشافي هيرنانديز واجهها منذ توليه منصب المدرب قبل عامين.

ما هو موعد مباراة برشلونة وشاختار اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024 ؟

في لقاء مهم ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2024، يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني. تقام المباراة في ملعب فولكسبارك بمدينة هامبورج الألمانية في السابع من نوفمبر 2023.

يحتل برشلونة المركز الأول في المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا بتسع نقاط من ثلاث انتصارات متتالية. في المقابل، يأتي فريق شاختار دونيتسك الأوكراني في المركز الثالث بثلاث نقاط.

من المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا حيث يسعى برشلونة للمحافظة على صدارته في المجموعة وضمان التأهل إلى دور الستة عشر من البطولة. بينما يسعى شاختار لتحقيق الانتصار لتحسين وضعه في المجموعة والتأهل أيضًا.

مباراة برشلونة وشاختار تعد مناسبة مثالية لعشاق كرة القدم لمشاهدة نجوم اللعبة في أحد الأحداث الرياضية المثيرة، ومن المؤكد أن اللقاء سيكون مليئًا بالتشويق والإثارة.

وحدد يويفا موعد مباراة برشلونة وشاختار اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024، لتبدأ في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، فيما يكون موعد مباراة برشلونة اليوم ضد شاختار في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ضد شاختار اليوم في دوري أبطال أوروبا

توجد العديد من القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة برشلونة ضد شاختار الأوكراني في دوري أبطال أوروبا 2023/2024. إليكم قائمة ببعض القنوات المفتوحة التي تدعم البث المباشر في القارة الأوروبية والتي يمكنكم ضبط تردداتها لمتابعة اللقاء:

قناة beIN Sports: تعتبر من أشهر القنوات الرياضية في العالم، وتنقل العديد من مباريات دوري أبطال أوروبا. يمكنك ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك.

قناة ITV1: هذه القناة البريطانية تقدم بثًا مباشرًا لبعض مباريات دوري أبطال أوروبا. يمكنك البحث عن تردد قناة ITV1 وضبطه لمتابعة المباراة.

قناة TF1: وهي قناة فرنسية تقوم ببث بعض مباريات دوري أبطال أوروبا. يمكنك ضبط تردد قناة TF1 لمشاهدة المباراة.

قناة ZDF: تعتبر هذه القناة الألمانية من القنوات المفتوحة التي تنقل بعض المباريات في البطولة. قد تحتاج إلى ضبط تردد قناة ZDF.

قناة RTS: إذا كنت في منطقة سويسرا، يمكنك متابعة المباراة على قناة RTS. قم بضبط تردد القناة لمتابعة اللقاء.

قناة Rai: هي القناة الإيطالية التي تنقل العديد من مباريات دوري أبطال أوروبا. ضبط تردد قناة Rai يمكن أن يساعدك على مشاهدة المباراة.

تردد قناة SPORT 3 تردد قناة IRIB Tv 3 القمر الصناعي: Afghan sat 1 التردد: 11293 معدل الاستقطاب: عمودي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5 مفتوحة القمر الصناعي: Badr 26°E التردد: 11900 معدل الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مفتوحة

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وشاختار يلا شوت اليوم

يرجى ملاحظة أن هذه القنوات تقوم ببث مباريات دوري أبطال أوروبا داخل القارة الأوروبية، وقد تحتاج إلى ضبط تردداتها بناءً على موقعك الجغرافي. عليك التحقق من التوقيت والترددات المحددة لضمان متابعتك للمباراة بنجاح.

تردد قناة beIN sports 2 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

مشاهدة مباراة برشلونة وشاختار دونيتسك بث مباشر اليوم

تواجه الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 مباراة مهمة ومثيرة بين فريقي برشلونة وشاختار دونتيسك. ستقام المباراة على أرضية ملعب فولكسبارك في مدينة هامبورج الألمانية، وتأتي ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضًا فريقي بورتو البرتغالي ورويال أنتويرب البلجيكي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وشاختار | من هنـــا

برشلونة بدأ مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بقوة ونجاح كبير، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته الثلاث السابقة. في الجولة الأولى، سحق برشلونة رويال أنتويرب بنتيجة 5-0 في مباراة مذهلة. وفي الجولة الثانية، حقق الفوز على بورتو بهدف نظيف. وفي الجولة الثالثة، نجح برشلونة في تحقيق فوز مهم وصعب على شاختار بنتيجة 2-1. هذه النتائج المميزة جعلته يتصدر مجموعته برصيد تسع نقاط.

أما شاختار، فقد بدأ مشواره في دوري أبطال أوروبا بشكل متذبذب. خسر في الجولة الأولى أمام بورتو بنتيجة 3-1، لكنه استعاد توازنه وحقق الفوز في الجولة الثانية على رويال أنتويرب بنتيجة 3-2. ومع ذلك، خسر مرة أخرى في المباراة الأخيرة أمام برشلونة. وبسبب هذه النتائج، يحتل شاختار المركز الثالث في المجموعة بثلاث نقاط فقط.

موعد المباراة بين برشلونة وشاختار هو يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، وستبدأ في الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مصر والساعة 8:45 مساءً بتوقيت السعودية. ستكون قنوات بي إن سبورت القطرية المسؤولة عن نقل المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وشاختار | من هنـــا

بالنسبة للتشكيلة المتوقعة لفريق برشلونة في هذه المباراة، يُتوقع أن يبدأ بالتشكيل التالي: مارك أندريه تير شتيجن في حراسة المرمى، جواو كانسيلو، جول كوندي، رونالد أراوخو، وأليخاندرو بالدي في خط الدفاع، جافي، أوريول روميو، وإلكاي جوندوجان في خط الوسط، وجوفي الهجوم. كما من المتوقع أن يشارك جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي، ولامين يامال.

تتوقع هذه المباراة أن تكون مهمة لكلا الفريقين، حيث يسعى برشلونة لتعزيز تفوقه في المجموعة وتحقيق الفوز الرابع على التوالي، بينما يحتاج شاختار إلى الفوز للارتقاء في جدول الترتيب وزيادة فرصه في التأهل إلى دور الـ16.

ستكون المباراة فرصة رائعة للمشجعين لرؤية النجوم البارزة في كلا الفريقين، مثل جواو فيليكس وروبرت ليفاندوفسكي من جانب برشلونة. ومع التحديات القوية والأهداف المثيرة، يمكن توقع مباراة حماسية ومثيرة.

من الجدير بالذكر أن هذه المباراة ستُقام على أرضية ملعب فولكسبارك في هامبورج، وهذا يزيد من سحر وجاذبية المباراة.

في النهاية، ستكون المنافسة شرسة والأداء القوي والعمل الجاد ضروريين لتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة. من المتوقع أن تقدم هذه المباراة أحداثًا مثيرة وتش

ويقية تضاف إلى تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا. نحن بانتظار هذا اللقاء المميز وسنرى ما الذي ستقدمه الفرق لجمهورها وعشاق الساحرة المستديرة.