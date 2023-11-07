افتتاح مركز أردني ألماني لتسهيل تشغيل الأردنيين في ألمانيا

افتتحت وزيرة العمل الأردنية ناديا الروابدة، بحضور الوزيرة الفدرالية لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفنيا شولتزى، اليوم الثلاثاء، المركز الأردني الألماني لتسهيل تشغيل الأردنيين الراغبين بالعمل في ألمانيا.



وقالت الروابدة، إن افتتاح المركز جاء بتوجيهات ملكية سامية للحكومة، بعد زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني، التي قام بها أخيرا إلى برلين، مبينة أن المركز يمهد الطريق أمام العمالة الأردنية المؤهلة والمدربة لدخول سوق العمل الألماني وفقا للتخصصات التي يطلبها، من خلال توفير المعلومات والمشورة وفرص التدريب المتاحة لهذه العمالة.



وأكدت أن الحكومة ممثلة بوزارة العمل، حريصة كل الحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة الألمانية على صعيد تطوير منظومة التدريب المهني والتقني في الأردن، وعلى صعيد التعاون لتشغيل الكفاءات الأردنية في ألمانيا.



بدورها، قالت شولتزى، إن إنشاء المركز يعتبر خطوة أولى بهدف توفير فرص عمل للعمالة الأردنية المدربة والماهرة وتوفير عمالة ماهرة لسوق العمل الألماني.



وأكدت أن الأردن وألمانيا يعملان معا للاستفادة من الكفاءات الأردنية في سوق العمل الألماني، لتبادل الخبرات في جميع قطاعات العمل.