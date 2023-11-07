ميناء دمياط يتداول 35 سفينة حاويات وبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة وغادرته 10 سفن فيما بلغ إجمالي عدد السفن التي تم التداول عليها بالميناء 35 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغ 25 ألفا و44 طنا شملت 621 طن يوريا، 3500 طن كسب صودا، 4077 جبس معبأ، 7771 طن كلينكر، 2018 طن أسمنت و3861 طن رمل، 900 طن ملح معبأ، 1100 طن علف بنجر وألف و196 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23 ألفا و261 طنا شملت: 6 آلاف و7 أطنان خردة، 981 طن خشب زان، ألفين و509 أطنان ذرة و159 طن حديد، ألفين و738 طن أبلاكاش، 470 طن ذرة و10 آلاف و397 طن قمح فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 190 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 189 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5930 حاوية مكافئة بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 72 ألفا و362 طنا وبلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 423 ألفا و319 طنًا.

وغادر قطاران بحمولة إجمالية بلغت ألفين و525 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبوراضي فيما غادر قطار بعد أن شحن 25 حاوية إلى العين السخنة.. وبلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4 آلاف و642 شاحنة.