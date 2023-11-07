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صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الصين في 2023 إلى 5.4 %

الاقتصاد
بوابة الفجر


رفع صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته لنمو الصين في 2023 إلى 5.4 % على خلفية انتعاش الاستهلاك وإجراءات الدعم الحكومي الأخيرة.

وكانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو نسبته 5 % في ثاني اقتصاد عالمي في حين رفع صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته للعام 2024 مع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.6 % في مقابل 4.2 % سابقا.

وأوضحت المسؤولة الثانية في صندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث في مؤتمر صحافي في بكين، أن التحسن في التوقعات يعكس "انتعاشا قويا في الطلب المحلي لا سيما الاستهلاك بعد إعادة فتح" البلاد إثر جائحة كوفيد.

وأضافت أن ذلك يفسر أيضا عبر "نمو أقوى من المتوقع في الربع الثالث وإجراءات الدعم الجديدة التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة".

في الربع الثالث سجل إجمالي الناتج الداخلي في الصين نموا بنسبة 4.9% على سنة بوتيرة تقل عن تلك المسجلة في الربع السابق (6.3%) لكن أعلى من توقعات المحللين بفضل انتعاش الاستهلاك.

 

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