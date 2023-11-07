"دبي للمناطق الاقتصادية" تحصل على شهادتي "ليد" صفر طاقة و"الحياد الكربوني" الدوليتين.

الأولى في الشرق الأوسط

أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، حصول مقرها الرئيسي الذي يقع ضمن المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز" على شهادتي "صفر طاقة" (LEED Zero Energy) و"الحياد الكربوني" (LEED Zero Carbon) الدوليتين من مجلس المباني الخضراء الأمريكي، لتكون بذلك أول جهة على مستوى منطقة الشرق الأوسط تحقق هذا الإنجاز النوعي.

يأتي ذلك تماشيًا مع التزام سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمناطق الاقتصادية التابعة لها، والتي تضم المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز" وواحة دبي للسيليكون و"دبي كوميرسيتي"، بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، وضمن مستهدفاتها الاستراتيجية على صعيد تبني وتطبيق أفضل المعايير العالمية في مجال البيئة والاستدامة والمساهمة في تحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وتسلمت "دييز"، الشهادتين من "غوبالكريشنان" المدير العام لشركة تقييم المباني الخضراء (Green Business Certification Inc.) لأسواق الهند والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا و"ديبثي كيه بي"، المدير الإقليمي لـ (GBCI) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.

وبفضل هذا الإنجاز الذي يتزامن مع إعلان عام 2023 "عام الاستدامة" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقبيل انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 التي تستضيفها الدولة الشهر المقبل، وصلت محفظة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة من المباني المعتمدة من (ليد) إلى 31 مبنى بالتقييم البلاتيني.

وأعرب المهندس معمر خالد الكثيري، المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والاستدامة في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، عن فخره بالحصول على هاتين الشهادتين المرموقتين، حيث يجسد هذا الإنجاز التزامنا الراسخ في "دييز" والمناطق الاقتصادية التابعة لها بتبني وتطبيق المعايير العالمية في شتى المجالات بما يضمن توفير أفضل مستوى من الخدمات لشركاء الأعمال، مؤكدًا على مكانة "دييز" التي أصبحت نموذجًا عالميًا يحتذى به في تبني ثقافة الاستدامة واعتماد أفضل الممارسات البيئية المسؤولة.

ويجري منح شهادة "صفر طاقة" للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة من (ليد) للأبنية التي تولّد طاقةً من مصادر متجددة كالشمس والرياح وغيرها بمقدار يماثل معدل استهلاكها على مدار العام، فيما تحتفي شهادة "الحياد الكربوني" من (ليد) بنجاح المنشأة بالحد من الانبعاثات الكربونية أو تعويضها على مدار العام، حيث تعكس الشهادتان التزام "دييز" بتطبيق استراتيجيات إدارة المباني المزودة بأفضل الحلول التقنية أو المستدامة التي من شأنها توفير أعلى مستويات الجودة ضمن بيئة مستدامة وصحية.

تجدر الإشارة إلى أن سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" أعلنت في وقت سابق تحقيق نتائج قياسية على مستوى الالتزام بتلبية معايير الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية في عام 2022 من خلال اعتمادها للممارسات المسؤولة التي تلبي المواصفات الدولية لنظام آيزو "ISO 50001" للاستخدام الأمثل والمستدام للطاقة، ومعايير الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (ليد).

وتضمنت بعض هذه الإنجازات تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 24%، وتحسين مستويات أداء نظام إدارة النفايات الذكي بنسبة 46% في العام 2022 مقارنةً بعام 2021، وذلك بالاعتماد على جملة من المبادرات والممارسات البيئية المسؤولة وأحدث التقنيات المستدامة والذكية التي ساهمت بشكل ملحوظ في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، والإدارة الفعالة لأنظمة التبريد والري وتدوير النفايات.