كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والدحيل اليوم في دوري أبطال آسيا ‘‘ العالمي ينتصر‘‘ | يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والدحيل يلا شوت اليوم

ديربي عربي Al Nassr - Al Duhail اليوم في آسيا، بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والدحيل يلا شوت اليوم في دوري آبطال آسيا، يشهد عشاق كرة القدم في العالم العربي والخليجي خصوصًا، انتظارًا كبيرًا للمواجهة المميزة بين فريقي الدحيل القطري والنصر السعودي في إطار بطولة دوري أبطال آسيا 2024. هذه المباراة تعد ديربيًا خليجيًا بامتياز، وهي جزء من الجولة الرابعة من دور المجموعات، حيث تعد مواجهة الذهاب بين الفريقين بالفعل مثيرة وممتعة.

العالمي يتقدم باقدام تاليسكا في مرمي الدحيل

إندرسون تاليسكا أبهر الجماهير بأدائه المميز عندما نجح في تحقيق التعادل لصالح فريق النصر. في الدقيقة 27 من المباراة وبفضل تمريرة ذكية من زميله عبد الرحمن الغريب، تمكن تاليسكا من تسجيل هدف رائع. هذا الهدف يعتبر محطة هامة في عملية عودة الفريق السعودي إلى المباراة، وقد أعاد الأمور إلى توازنها بشكل رائع.

تاليسكا يعود بالعالمي من جديد

استطاع نجم الفريق تالسيكا أن يحرز هدف التعادل للعالمي في مرمي الدحيل في الدقيقة 27 من عمر اللقاء وبهذه النتيجة يعود مرة أخري النصر للقاء ويأمل في خطف الثلاث نقاط وسط غياب هداف الفريق كريستيانو رونالدو.

الدحيل يبادر بالتسجيل الهدف الأول في مرمي العالمي

النجم فيليب كوتينيو، لاعب الدحيل، أبهر الجماهير عندما نجح في تسجيل هدف رائع في الدقيقة الثامنة من مباراتهم ضد النصر. وبهذا الهدف الذي جاء في اللحظات الأولى من اللقاء، تمكن كوتينيو من مفاجأة فريق النصر وسرقة الأضواء.

في اللقاء الذهاب الذي أُقيم في "الأول بارك"، تبارى الدحيل والنصر بقوة وتحدّي، وانتهت المباراة بنتيجة 4-3 لصالح النصر السعودي. هذا الفوز قد قرب النصر بشكل كبير من التأهل إلى دور الـ8 في دوري أبطال آسيا. والآن، باتت المباراة القادمة تحمل أهمية خاصة، حيث يسعى النصر إلى الاستفادة من موقعه الحالي في صدارة ترتيب المجموعة لمواصلة مشواره بنجاح، بينما يسعى الدحيل إلى الثأر والانتصار لتعويض الخسارة الأخيرة.

إلى جانب الأهمية الرياضية لهذه المواجهة، يضيف الانتقالات الصيفية الكبيرة التي شهدتها الدوريات الخليجية والعربية جاذبية إضافية لهذا الديربي. فمع رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف الدحيل بسبب الإجهاد الناجم عن التشدد في جدول المباريات، يظهر تأثير الانتقالات على أداء الفرق وتكتيكات المدربين.

يجدر بالذكر أن النصر متصدرًا ترتيب المجموعة حاليًا برصيد 9 نقاط بعد ثلاث انتصارات متتالية، ويعقبه بيرسبوليس الإيراني في المركز الثاني بست نقاط أيضًا، ويحتل الدحيل واستقلال دوشنبه الطاجيكي المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة لكل منهما. بالتالي، إذا تمكن النصر من تحقيق الفوز أو حتى التعادل في هذه المباراة، فإنه سيكون قريبًا جدًا من حسم تأهله للدور المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والدحيل في دوري أبطال آسيا 2024

يُنتظر أن تشهد مباراة النصر والدحيل إقبالًا كبيرًًا من محبي كرة القدم في مناطق مختلفة، وهذا يتيح للمشجعين العرب الاستمتاع بمشاهدة اللقاء المثير عبر العديد من القنوات الرياضية المختلفة وذلك حسب موقع تواجدهم.

في المملكة العربية السعودية، سيكون بإمكان المشجعين متابعة المباراة على قناة SSC1 HD، حيث يُعتبر هذا البث خيارًا رائعًا لمحبي النصر لمتابعة فريقهم المفضل.

وفي دولة الإمارات، يمكن للمشجعين الاستمتاع بالمباراة عبر قناتي أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية، حيث سيتم نقل اللقاء على هاتين القناتين بأجود جودة وتعليق رياضي متميز.

أما في دولة قطر وباقي مناطق العالم العربي، فإن قناة beIN Sports AFC ستكون الخيار الأساسي لمتابعة المباراة، مما يتيح للجماهير المتابعة من تلك المناطق الاستمتاع بكل تفاصيل هذا الديربي المميز. بالإضافة إلى قناة الكأس التاسعة التي ستكون أحد خيارات المشجعين لمتابعة اللقاء.

SSC EXTRA 1 HD beIN Sports AFC 2 HD beIN Sports AFC 2 HD القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12418 أفقي

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 3/4 القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12245 عامودي

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 2/3 القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 10850 أفقي

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 2/3

هذا الديربي الخليجي المثير سيجذب الأنظار والاهتمام من عشاق الكرة في العالم العربي وسيكون محطة مهمة في مسار الفرق الخليجية في بطولة دوري أبطال آسيا. إلى جانب التنافس الشديد والمهارات الفردية المذهلة للاعبين، يمكن توقع أهداف مذهلة ولحظات مشوقة تجعل هذا اللقاء لا يُنسى.

من الجدير بالذكر أن هذه المباراة ستقام على أرضية ملعب عبد الله بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، وهو ملعب يتسع لجماهير كبيرة ويشهد دائمًا أجواء حماسية ومليئة بالتشجيع. سيكون الحضور الجماهيري محدودًا نظرًا للظروف الصحية الراهنة، ولكن الجماهير المتابعة للمباراة عبر وسائل الإعلام ستشجع فرقها بقوة.

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والدحيل يلا شوت اليوم

في الختام، تبقى هذه المباراة فرصة لمحبي كرة القدم في الشرق الأوسط والخليج لمتابعة عرض كروي على أعلى مستوى، وستكون مناسبة لرؤية اللاعبين البارزين في الفرق وتذوق جو منافسات البطولات الكبرى. بالنظر إلى التاريخ الكروي الغني للفرق الخليجية، يُتوقع أن تقدم هذه المباراة لحظات رائعة للجماهير وتكون قضية حديث العشاق لعدة أيام بعد نهايتها.

تشكيل النصر ضد الدحيل

نواف العقيدي

محمد قاسم - إيمريك لابورت - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري

عبد الرحمن غريب - أوتافينيو - تاليسكا

ساديو ماني

تشكيل الدحيل ضد النصر

صالح زكريا

سلطان البريك - روبين سيميدو - يوسف أيمن - كيم مون هوان

كريم بوضياف - عاصم ماديبو

المعز علي - فيليبي كوتينيو - إسماعيل محمد

مايكل أولونغا

مشاهدة مباراة النصر والدحيل في دوري أبطال أسيا بث مباشر

فريق الدحيل القطري مجبر على تحقيق الانتصار في مباراته اليوم أمام النصر السعودي إذا أراد الحفاظ على أمله الضعيف في التأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال آسيا. بالنظر إلى وضعه الحالي في المجموعة الخامسة ومنافسيه، لا يمكن للدحيل أن يقبل بأي نتيجة غير الفوز، حيث ستعني أي نتيجة أخرى وداعه للبطولة من دور المجموعات.

رابط مباشر لمشاهدة النصر والدحيل | من هنـــا

فريق النصر السعودي يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، وهو يسعى إلى تحقيق ثلاث نقاط إضافية في مواجهة الدحيل ليقترب أكثر من التأهل إلى الدور الثاني. يتبقى لبيرسيبوليس الإيراني المتصدر بفارق 3 نقاط أيضًا فرصة للتأهل، لكن الدحيل واستقلال دوشنبه الطاجيكستاني يحتلان المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة لكل منهما، مما يعني أن المعركة في هذه المجموعة محتدمة.

المباراة ستُقام على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في قطر، وهذا يمنح الدحيل ميزة اللعب على أرضه. وبالنظر إلى أهمية المباراة، يتوقع أن تكون مثيرة ومنافسة قوية من الجانبين.

رابط مباشر لمشاهدة النصر والدحيل | من هنـــا

الدحيل بحاجة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه وتقديم أداء متميزًا في المباراة. يجب عليهم تجنب الأخطاء والتركيز على التنظيم الدفاعي والهجومي لتحقيق الأهداف اللازمة. وبالطبع، يجب أن يكونوا على دراية بقوة وضعف منافسهم، النصر السعودي، ويعملون على تقديم أداء يسعى إلى التفوق عليه.

إذا نجح الدحيل في تحقيق الفوز في هذه المباراة، سيبقى لديهم أمل حي في التأهل إلى الدور الثاني، وسيحدث ذلك من خلال تعزيز رصيدهم واقترابهم من المتصدرين. سيكون على الفريق إظهار روح الفريق والتعاون لتحقيق هذا الهدف المهم في مشوارهم في دوري أبطال آسيا.