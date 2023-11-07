أسعار الذهب تتراجع ​​مع ارتفاع سعر الدولار وترقب لتعليقات مسؤولي المركزي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين تقريبا يوم الثلاثاء مع ارتفاع سعر الدولار وفي ظل ترقب المتداولين لإشارات حول أسعار الفائدة خلال كلمات مجموعة من مسؤولي المجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1967.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1050 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوياته منذ 25 أكتوبر تشرين الأول. وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1973.50 دولار.

وكان مؤشر الدولار ارتفع 0.4 بالمئة مما يجعل السبائك أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، محلل السوق لدى كينيسيس موني، إن سوق الذهب تنتظر المزيد من الإشارات الحذرة من البنك المركزي الأمريكي قبل أن تتمكن من مواصلة الارتفاع، مضيفا أن الأسعار تتماسك بعد انزلاقها إلى منطقة ذروة الشراء.

وارتفع الذهب أكثر من سبعة بالمئة في أكتوبر تشرين الأول إذ عزز الصراع في الشرق الأوسط الطلب على المعدن كملاذ آمن.

وينتظر المستثمرون الآن مجموعة من الكلمات التي سيدلي بها عدد من مسؤولي المجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع، مع التركيز بقدر أكبر على رئيس المجلس جيروم باول الذي من المقرر أن يتحدث يومي الأربعاء والخميس.

ويرى مستثمرون أن هناك فرصة بنسبة 90 بالمئة لإبقاء المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في ديسمبر كانون الأول، وفرصة تقارب 80 بالمئة للقيام بخفض في يونيو حزيران من العام المقبل، وفقا لخدمة سي.إم.إي فيد ووتش.

لكن نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مينابوليس قال إن البنك المركزي أمامه على الأرجح المزيد من العمل للسيطرة على التضخم.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 22.66 دولار للأوقية والبلاتين 0.7 بالمئة إلى 899.10 دولار. وانخفض البلاديوم 1.3 بالمئة لى 1092.22 دولار ليبلغ تراجعه 39 بالمئة خلال العام حتى الآن.