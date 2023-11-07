الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع للجلسة الثانية على التوالي



تراجعت الأسهم البرتغالية بشكل حاد اليوم الثلاثاء لتسجل أسوأ أداء على المؤشر ‏الأوروبي الأوسع نطاقا بعد استقالة رئيس الوزراء أنطونيو كوستا بسبب تحقيق في ‏مخالفات مزعومة بشأن التعامل مع مشاريع تعدين الليثيوم والهيدروجين في البلاد.‏



وانخفض المؤشر البرتغالي 2.5% مع هبوط سهم موتا إنجيل 5.6% ليقود ‏الخسائر في لشبونة.‏



وقال ستيوارت كول كبير خبراء الاقتصاد الكلي في إكويتي كابيتال "الأسواق لا ‏تحب حالة الضبابية".‏



وأضاف "نحن لا نعرف نتيجة ذلك، ومن سيخلف رئيس الوزراء بالضرورة وماذا ‏يعني ذلك بالنسبة لاتجاه الاقتصاد البرتغالي. سيتعين علينا أن ننتظر ونرى ما إذا ‏كانت الأمور ستصبح أكثر وضوحا خلال الأسابيع القليلة المقبلة".‏



وقال كوستا إنه مرتاح الضمير لكنه لن يكون مرشحا لتولي الحكومة لولاية رابعة.‏



وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% عند الإغلاق ليواصل الخسائر من ‏الجلسة الماضية بعد أن قطع أمس الاثنين سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام.‏



وكان قد ارتفع بأكثر من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي وسط أرباح قوية ومؤشرات ‏على انتهاء بنوك مركزية كبرى من رفع أسعار الفائدة.‏



واستمر بعض الحذر أيضا قبل كلمات محافظي بنوك مركزية هذا الأسبوع، ومن ‏بينها كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي يومي الأربعاء والخميس.‏



وقادت أسهم الطاقة خسائر القطاعات وانخفضت 2.5% مع التراجع الحاد في ‏أسعار النفط الخام بعدما أثارت بيانات اقتصادية متباينة من الصين المخاوف بشأن ‏التعافي الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.‏



وهبطت أسهم شركات التعدين 2.3% مع انخفاض أسعار النحاس أيضا.‏



وحد سهم يو.بي.إس من الخسائر وارتفع 1.8% بعد إعلان البنك عن صافي أرباح ‏أساسية أفضل من المتوقع في الربع الثالث وإشارته إلى أن أعمال الثروة الأساسية ‏الخاصة به تستقر حتى مع مخالفة صافي الأرباح للتوقعات. وارتفع مؤشر الخدمات ‏المالية 0.9%.‏