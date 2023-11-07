النفط ينخفض 3% في ظل مخاوف جديدة بشأن الطلب

الاقتصاد
بوابة الفجر

انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو تموز يوم الثلاثاء في ظل مخاوف تتعلق بالطلب ناجمة عن تباين بيانات صينية وتراجع توقعات المستثمرين بأن أسعار الفائدة ستنخفض.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة دولارات إلى 82.16 دولار للبرميل، كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة دولارات إلى 77.79 دولار للبرميل.

وهبط الخامان القياسيان لأدنى مستوياتهما منذ يوليو تموز، وتتجه العقود الآجلة لخام برنت للإغلاق دون 84 دولارا للبرميل لأول مرة منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وعلى جانب الطلب، أظهرت واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر تشرين الأول نموا قويا على أساس سنوي وأساس شهري، لكن إجمالي صادراتها انكمش بوتيرة أسرع من المتوقع.

وقالت فيونا سينكوتا المحللة في سيتي إندكس "البيانات تشير إلى استمرار تراجع التوقعات الاقتصادية الصينية بسبب تدهور الطلب في أكبر وجهة لتصدير النفط وهي الغرب".

كما أن التوقعات بتقليل تشغيل مصافي تكرير النفط الخام في الصين بين نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول يمكن أن يحد أيضا من الطلب على النفط ويؤدي إلى زيادة انخفاض الأسعار.

وانخفضت الأسهم العالمية يوم الثلاثاء مع تلاشي توقعات المستثمرين بأن أسعار الفائدة العالمية بلغت ذروتها.

وارتفع الدولار من أدنى مستويات سجلها في الآونة الأخيرة مما يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبدد نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مينيابوليس يوم الثلاثاء الآمال في خفض مبكر لأسعار الفائدة قائلا إن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى بذل المزيد من الجهد لخفض التضخم إلى هدفه البالغ اثنين بالمئة. وينتظر المستثمرون تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي الأربعاء والخميس.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

أهداف مباراة النصر والدحيل اليوم 07-10-2023 في دوري أبطال آسيا [ تاليسكا يتوهج ]

عاجل..سوسيتيه جنرال: صندوق النقد لن يتخلي عن خفض الجنيه.. وسيصل لتلك القيمة نهاية العام

عاجل - "ذل وترجي".. زيلينيسكي لـ بايدن: "أرجوك أعطنا قرضا وسنعيد لك المال"

بث مباشر تويتر ( 1 - 1 ) | مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وميلان في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت

"شيكابالا عاملها قبل كده".. فتوح يورط عبد الواحد السيد ويُدين الأباتشي أثناء التحقيق داخل الزمالك

عاجل ورسميًا.. اتحاد جدة يقرر إقالة المدرب سانتو

"بتواجد رئيس الزمالك".. تطورات الأزمة الصحية لنائب الخطيب

عاشرها معاشرة الأزواج... ننشر أقوال والده طالبة ضحية هتك عرض علي يد دكتور تجميل بأكتوبر (خاص)