النفط ينخفض 3% في ظل مخاوف جديدة بشأن الطلب

انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو تموز يوم الثلاثاء في ظل مخاوف تتعلق بالطلب ناجمة عن تباين بيانات صينية وتراجع توقعات المستثمرين بأن أسعار الفائدة ستنخفض.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة دولارات إلى 82.16 دولار للبرميل، كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة دولارات إلى 77.79 دولار للبرميل.

وهبط الخامان القياسيان لأدنى مستوياتهما منذ يوليو تموز، وتتجه العقود الآجلة لخام برنت للإغلاق دون 84 دولارا للبرميل لأول مرة منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وعلى جانب الطلب، أظهرت واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر تشرين الأول نموا قويا على أساس سنوي وأساس شهري، لكن إجمالي صادراتها انكمش بوتيرة أسرع من المتوقع.

وقالت فيونا سينكوتا المحللة في سيتي إندكس "البيانات تشير إلى استمرار تراجع التوقعات الاقتصادية الصينية بسبب تدهور الطلب في أكبر وجهة لتصدير النفط وهي الغرب".

كما أن التوقعات بتقليل تشغيل مصافي تكرير النفط الخام في الصين بين نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول يمكن أن يحد أيضا من الطلب على النفط ويؤدي إلى زيادة انخفاض الأسعار.

وانخفضت الأسهم العالمية يوم الثلاثاء مع تلاشي توقعات المستثمرين بأن أسعار الفائدة العالمية بلغت ذروتها.

وارتفع الدولار من أدنى مستويات سجلها في الآونة الأخيرة مما يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبدد نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مينيابوليس يوم الثلاثاء الآمال في خفض مبكر لأسعار الفائدة قائلا إن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى بذل المزيد من الجهد لخفض التضخم إلى هدفه البالغ اثنين بالمئة. وينتظر المستثمرون تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي الأربعاء والخميس.