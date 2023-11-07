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منتخب الشباب يخوض مرانه الثاني بحضور فيتوريا وأبو الوفا

الفجر الرياضي
فيتوريا مدرب مصر
فيتوريا مدرب مصر

حرص روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على حضور مران منتخب الشباب بقيادة وائل رياض، الذي أقيم في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على أحد ملاعب النجيل الصناعي استعدادا لبطولة شمال إفريقيا التي تقام في تونس خلال الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجاري.

منتخب الشباب يخوض مرانه الثاني بحضور فيتوريا 

كما تواجد في المران الأستاذ محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لليوم الثاني على التوالي، وكان في استقبال روي فيتوريا.

وقام فيتوريا بمصافحة الجهاز الفني لمنتخب الشباب واللاعبين، وهنأ الجهاز الفني بقيادة وائل رياض علي تولي المهمة ووجه كلمة للاعبين أكد خلالها على أنه سيتابع هذا الجيل من اللاعبين بشكل قوي وأنهم دائمًا سيكونون تحت أنظاره.

أضاف فيتوريا أن هؤلاء اللاعبين بمقدورهم أن يصبحوا لاعبين على مستوى عال من الاحتراف في كرة القدم، بشرط التركيز والتدريب بجدية ومعرفة كيف تكون على القمة دائما في كل الأمور التي تتعلق بكم.

اختتم فيتوريا كلمته بالتأكيد على أنه يتمنى التوفيق للجهاز الفني واللاعبين، كما يأمل أن يرى هؤلاء اللاعبين في منتخب مصر الأول في المستقبل

فيتوريا أبو الوفا منتخب الشباب منتخب مصر
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