بعد زيادة البنزين.. "أوبر" ترفع أسعار رحلاتها فى القاهرة والإسكندرية

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت شركة أوبر مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول، زيادة متوسط رسوم رحلاتها في مدينتي القاهرة والإسكندرية، بنسبة تصل إلى 10% وذلك علي خلفية قرار الحكومة الأخير بزيادة أسعار المشتقات البترولية.

وأرجعت الشركة الزيادة الجديدة إلى تحسين فرص الربح للشركاء السائقين مع ضمان استمرار ملايين الركاب في التنقل حول المدن دون ضغوط.

وأوضحت أنها قامت بمراجعة أسعار منتجات اوبر داخل مدينتي القاهرة والإسكندرية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري بعد زيادة أسعار البنزين الأخيرة.

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