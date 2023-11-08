رئيس جهاز قنا الجديدة يتفقد وحدات سكن كل المصريين.. وتشغيل وحدة طب الأسرة بالحي الثاني

تفقد المهندس أيمن رشاد عبدالحميد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، معدلات التنفيذ ونسب الإنجازات بالمشروعات الجارية بالمدينة، والتي شملت وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " نموذج ٩٠ مترا 3 غرف وصالة ومطبخ لعدد ٥٥٢ وحدة سكنية، بنسبة تنفيذ ٨٧٪.



كما تفقد رئيس الجهاز وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " نموذج ٧٥ مترا غرفتين وصالة بعدد 180وحدة سكنية وبنسبة تنفيذ ٥٩٪، وكذلك تنفيذ 15 عمارة سكنية نموذج ٩٠ مترا، ٣ غرف وصالة بنسبة تنفيذ ٨٩٪.



وطالب رئيس جهاز قنا الجديدة، الشركات المنفذة بزيادة عدد العمالة بالمشروعات، والاهتمام بجودة المواصفات القياسية وجودة التنفيذ.



وفي سياق متصل، صرح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، بأنه تم افتتاح وتشغيل وحدة طب الأسرة بالحي السكني الثاني بالمدينة، وذلك بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ومسئولي الجهاز والمحافظة، كما تم تفقد المستشفى ١٧٥ سريرا بالحي السكني الأول بالامتداد الشمالي للمدينة.



وأكد " رشاد " أن جهاز المدينة لا يدخر جهدًا في تشغيل وتسليم المنشآت الخدمية التي تم الانتهاء منها، وذلك لدفع قطار التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية لخدمة سكان مدينة قنا.