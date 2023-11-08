عاجل.. "الشرقية للدخان" تعلن عن زيادة جديدة في أسعار السجائر

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلنت الشركة الشرقية للدخان المصرية، الأربعاء 8 فبراير، قائمة الأسعار الجديدة لـ 11 صنفًا من السجائر، بنسب زيادة تراوحت بين 12% إلى 33%.

وسجل سعر سجائر بوكس نحو 20 جنيها للمستهلك، في حين بلغ سعر كيلو باتر كينج سايز نحو 27 جنيها للمستهلك، وكليوباترا سوفت كوين نحو 27 جنيها للمستهلك، فيما بلغ سعر كليوباترا بوكس نحو 27 جنيها للمستهلك. بينما بلغ سعر بوسطن، بلمونت نحو 27 جنيها للمستهلك، وكليوباترا سوبر نحو 27 جنيها للمستهلك، أما سعر مونديال "أحمر، أرزق، سيلفر" نحو 27 جنيها للمستهلك، ومونديال سويتش منتول، بالوبيري نحو 27 جنيها للمستهلك.

كما سجل سعر كليوباترا بلاك ليبول نحو 27 جنيها للمستهلك، وسعر ماتوسيان سوبر نحو 27 جنيها للمستهلك، فايسروي، بال مال بلغت نحو 42 للمستهلك.

وقال بيان صادر عن الشركة، إن تطبيق الأسعار الجديدة بدأ اليوم الأربعاء والذي يأتي بالتزامن مع موافقة مجلس النواب المصري، على مشروع قانون لزيادة حصيلة القيمة المضافة المطلوبة في الموازنة من شركات السجائر.

وأكد البيان أن الزيادة شملت أيضا أسعار المعسل، نظرا لأن القانون ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ قد نص على تعديل الضريبة على المعسل من ١٦٥ % إلى ١٩٠ %.

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