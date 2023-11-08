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ارتفاع فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية إلى 5.42 مليارات دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء، ارتفاع فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر إلى 5.42 مليارات دولار أمريكي مقارنة مع فائض قدره 4.98 مليارات دولار في أغسطس.

وكشفت البيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي، وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن ارتفاع فائض الحساب الجاري جاء نتيجة للفائض التجاري المتسع وزيادة توزيعات الأرباح من الخارج، إضافة إلى تحقيق الميزان التجاري للبلاد فائضا لمدة ستة أشهر متتالية وزيادة دخل الفوائد.

وأوضحت البيانات أن حساب السلع في كوريا الجنوبية حقق فائضا قدره 7.42 مليارات دولار في سبتمبر، مقارنة بفائض قدره 5.21 مليارات دولار في الشهر الذي سبقه.

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