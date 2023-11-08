النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.4 بالمئة

الاقتصاد
بوابة الفجر

توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين بنسبة 5.4 بالمئة خلال العام الحالي 2023.

 

وذكر بيان صدر عن الصندوق أمس الثلاثاء، أن "الاقتصاد الصيني يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف النمو الذي حددته الحكومة لعام 2023، وهو ما يعكس التعافي القوي بعد كوفيد-19".

 

وأشارت وكالة أنباء الصين (شينخوا) أن بعثة صندوق النقد الدولي زارت الصين، في الفترة من 26 أكتوبر حتى 7 نوفمبر، حيث أجرى فريق البعثة مناقشات مع مسؤولين كبار من الحكومة الصينية وبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) وممثلين عن القطاع الخاص وأكاديميين، إذ تبادلوا وجهات النظر بشأن الآفاق والمخاطر الاقتصادية، والتقدم المحرز في الإصلاح والتحديات، والاستجابات على صعيد السياسات العامة.

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