تداول 71 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه جرى تداول 71 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و534 شاحنة و84 سيارة بموانئها فضلا عن وصول ومغادرة 1035 راكبا مشيرة إلى أن إجمالي السفن الموجودة على أرصفة الموانئ بلغ 9 سفن.

وأضافت الهيئة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن الواردات بلغت 67 ألف طن بضائع و363 شاحنة و73 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4 آلاف طن بضائع و171 شاحنة و11 سيارة.

وأوضحت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة ESNA وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي واتخذت الجهات المختصة اللازم وتم فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها كما استقبل السفينتين "دليلة والحرية" وغادرته السفينة "بوسيدون اكسبريس".

وأشارت الهيئة إلى أنه جرى تداول 1700 طن بضائع و175 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول ومغادرة) للسفينتين (آيلة وبريدج) بميناء نويبع البحري.