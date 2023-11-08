بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت اليوم

كورة لايف الآن ( 0 - 1 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت الشوط الثاني اليوم في كأس مصر [الاهرام يسجل]

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مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت اليوم

قمة الكأس Zamalek vs Pyramids اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت اليوم في كأس مصر، تشهد مصر اليوم مباراة نصف نهائي مثيرة في كأس مصر لكرة القدم بين الزمالك وبيراميدز، حيث يسعى الزمالك إلى الثأر من هزيمته في النسخة الماضية للبطولة. في نصف نهائي العام الماضي، انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 بعد الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يخسر الزمالك في ركلات الترجيح أمام بيراميدز. هذا الأداء المثير يضعف منافسة الفريقين ويزيد من ترقب الجماهير لمباراة اليوم.

بيراميدز ينهي الشوط الأول متقدم علي الزمالك

انتهت مجريات الشوط الاول من مباراة الزمالك وبيراميدز في مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر موسم 2022/ 2023 بتقدم نادي بيراميدز بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة للكونغولي فيستون ماييلي الذي تلقي كرة طولية من المغربي وليد الكرتي .

بيراميدز يسجل الهدف الاول في مرمي الزمالك

جوووووول فيستون ماييلي يسجل هدف بيراميدز الأول أمام الزمالك في الدقيقة 5 مستغلا خطأ وارتباك دفاعي في صفوف الأبيض.

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت اليوم

يقدم موقع بوابة الفجر بث مباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر خدمة خاصة لجماهيره ومتابعيه المقرر لها اليوم الأربعاء والتي تأتي ضمن مؤجلات الجولة الثانية في الدوري المصري، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

بيراميدز، الذي تأهل إلى نصف النهائي بعد تغلبه بثلاثية نظيفة على البنك الأهلي، يعتبر واحدًا من الأندية الصاعدة في مصر ويمتلك قوة هجومية كبيرة. في تلك المباراة، قاد اسلام عيسى الفريق بتسجيله هدفين، بينما سجل فاجري لاكاي هدفًا. هذه الأداءات قد تشكل تحديًا كبيرًا أمام الزمالك.

من ناحية أخرى، تأهل الزمالك إلى نصف النهائي بعد أن تفوق على المقاولون العرب بنتيجة كبيرة 6-1. في تلك المباراة، برز المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري بتسجيله هاتريك، بينما سجل أحمد سيد زيزو هدفين، وسجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدفًا. يُعد هذا الفوز إشارة إيجابية للزمالك ويظهر تألق الفريق في البطولة.

يتطلع الفائز من مباراة اليوم إلى مواجهة النادي الأهلي في المباراة النهائية للبطولة. النادي الأهلي هو حامل اللقب وتأهل إلى النهائي بعد تفوقه على إنبي. ستكون هذه المواجهة المرتقبة فرصة للفوز بالبطولة والتتويج بلقب الكأس.

من الجدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراته اليوم تحت قيادة مدرب مؤقت هو معتمد جمال بعد إقالة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من قبل مجلس إدارة النادي. هذا يضيف عنصرًا إضافيًا من التحدي للفريق، حيث يسعى للانتصار وتحقيق الانتقام في هذه المباراة الهامة.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في كأس مصر

تقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز في إطار نصف نهائي كأس مصر، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وستكون هذه المباراة من أهم المواجهات في الكرة المصرية، وسيكون للفريقين فرصة للتأهل إلى المباراة النهائية. يترقب عشاق الكرة المصرية هذه المواجهة بفارغ الصبر، ونترقب جميعًا ما ستسفر عنه هذه المواجهة المثيرة.

تشكيل الزمالك اليوم

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي أو " حاتم سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو"  - ناصر منسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت اليوم 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز ومعلق اللقاء

تقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز على ملعب ستاد القاهرة الدولي. ستتم بث أحداث المباراة عبر قناة "كورة بلس"، حيث سيقوم المعلق الرياضي مؤمن حسن بتعليق المباراة. يمكن للجماهير متابعة المباراة والتواصل مع الأحداث المثيرة التي ستحدث على الملعب من خلال هذه البث المباشر.

تردد قناة أون تايم سبورت

التردد على النايل سات: 11861
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: 27500.
تصحيح الخطأ: 5/6.
الجودة HD

التشفير: مفتوحة

ماذا قدّم باتشيكو أمام الزمالك قبل مواجهة اليوم؟

مع مباراة اليوم، يأتي اللقاء الرابع بين المدرب باتشيكو والزمالك، وهذا يضيف عنصرًا إضافيًا من التشويق إلى المباراة. في المباراة الأولى التي جمعت بينهما في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2021-2022، انتهت المباراة بالتعادل خلال الوقت الأصلي، ولكن بيراميدز نجح في الفوز بركلات الترجيح 5-4، مما أسفر عن إقصاء الزمالك وتأهل بيراميدز.

رابط مباشر لمشاهدة الزمالك وبيراميدز بث مباشر | من هنـــا

أما في المواجهة الثانية بين باتشيكو والزمالك، فقد جرت في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل السلبي، مما يشير إلى التوازن بين الفريقين في تلك المرحلة.

وفي المباراة الثالثة والأخيرة حتى الآن، التقى بيراميدز والزمالك في الجولة الأولى لدوري الموسم الحالي، وانتهت المباراة بتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق. هذا التعادل يظهر أن المواجهات بين الفريقين دائمًا تكون مثيرة ومفتوحة، مما يجعل مباراة اليوم أكثر إثارة وتوترًا.

بالنظر إلى سجل باتشيكو في مبارياته ضد الزمالك، يبدو أنه يمتلك القدرة على التحدي والتنافس بشكل قوي. هذا يضيف لمزيد من التحفيز لجماهير بيراميدز ويزيد من التوقعات لمباراة اليوم.

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

في ظل سلسلة من النتائج السلبية في الدوري المصري، قرر الزمالك إجراء تغييرات جذرية من خلال إقالة المدرب الكولومبي. تلقى الزمالك هزيمتين متتاليتين أمام إنبي وزد اف سي، حيث انتهت المباراتين بنفس النتيجة 1-2. هذه النتائج السلبية أدت إلى خسارة الفريق 10 نقاط من 6 مباريات فقط، بواقع فوزين وتعادلين وخسارتين، مما جعله يحتل المركز التاسع برصيد 8 نقاط. هذا الأداء الضعيف دفع بمجلس إدارة النادي إلى اتخاذ قرار إقالة المدرب الكولومبي.

رابط مباشر لمشاهدة الزمالك وبيراميدز بث مباشر | من هنـــا

واليوم، سيخوض الزمالك مباراة مهمة ضد بيراميدز، وهي فرصة للتعويض عن الهزيمتين السابقتين واستعادة زخمه في البطولة. يتم نقل المباراة مباشرة على قناة أون تايم سبورت ON Time Sports 1 HD بتعليق المعلق الرياضي (مؤمن حسن)، ويمكن متابعة تغطية حية للأحداث عبر موقع ميركاتو داي.

يجدر بالذكر أن آخر مباراتين جمعت بين الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري انتهتا بالتعادل (0-0) و(2-2)، مما يظهر أن المواجهات بين الفريقين دائمًا تكون مثيرة ومتنافسة. هذا يجعل مباراة اليوم مرتقبة بشدة وتزيد من حماس الجماهير لرؤية كيف ستتطور الأحداث في هذا الصراع الرياضي.
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