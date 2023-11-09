حملة مواطن بالدقهلية تزور دار أيتام الصفا لرسم ابتسامة على وجوه الأطفال

أخبار مصر
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زار وفد من حملة مواطن لدعم مصر بمحافظة الدقهلية، برئاسة الدكتور إسماعيل مهنى، منسق المحافظة، بالتعاون مع مدارس السنبلاوين، دار أيتام الصفا بمدينة طلخا، بمشاركة عدد الطلاب، لرسم السعادة على وجوه قاطني الدار.

وقال الدكتور إسماعيل مهنى، منسق حملة مواطن بالدقهلية، إن زيارة الدار يأتي في إطار خطة الحملة للتواصل مع كافة أطياف الشعب، ورسالة طمأنينة لنزلاء الدار وإشعارهم بالأمان.

وأضاف منسق حملة مواطن بالدقهلية، أنه خلال الزيارة تم تقديم التبرعات المادية والعينية، تحت رعاية محمد فاروق المنسق العام للحملة، وبمشاركة مجتمعية لدعم الدار ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال وإيصال رسالة لهم  أنهم جزء من المجتمع وعليهم الاستمتاع واستغلال أوقاتهم في تنمية مهاراتهم.

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