أسعار السجائر بلمونت.. ننشر السعر الرسمي "اعرف الصح".. على الرغم من مضار التدخين، إلَّا أن نوع سجائر بلومنت من الأنواع التي ترقى لمزاج المدخنين في مصر، تعتبر السجائر بلمونت إحدى العلامات التجارية الرائدة في عالم التبغ، حيث تجمع بين الجودة والتميز.

بلومنت من الأنواع التي ترقى لمزاج المدخنين في مصر

وبعد صدور القرار صباح أمس، الموافق الأربعاء، أصبح هناك تغييرات طفيفة طرأت على سعر علبة السجائر اليوم، لا سيما أسعار السجائر بلمونت، صبيحة اليوم الحميس 9 نوفمبر 2023.

أسعار السجائر بلمونت.. ننشر السعر الرسمي "اعرف الصح".. تتابع بوابة الفجر الإلكترونية كافة التغييرات الحاصلة على مستوى سعر علبة السجائر المصرية الصُنع،والتي تنتجها شركة الشرقية للدخان، والتي تقضي بتلك الزيادة المذكورة سلفًا.

زيادات سعر سجائر بلومنت

أعلنت الشركة الشرقية للدخان الأربعاء 8 -11 - 2023، عن قائمة الأسعار الجديدة للسجائر، حيث تضمنت زيادة في نحو 11 صنفًا من السجائر الشعبية بنسب تراوحت بين 12% و33%.

وأوضح إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات المصرية، في بيان له اليوم، أن تطبيق الأسعار الجديدة سيبدأ اعتبارًا من اليوم الأربعاء، حيث ستشمل الزيادة أسعار السجائر وأسعار المعسل، نظرًا لأن القانون رقم 177 لسنة 2023 قد نص على تعديل الضريبة على المعسل من 165% إلى 190%.\

وشهدت أسعار المعسل ارتفاعًا، حيث بلغ سعر البيع للمستهلك بعد الزيادة ما بين 15 و180 جنيهًا للباكو، بينما جاءت أسعار السجائر الجديدة بعد الارتفاع كالتالي:

- سجائر كليوباترا بوكس: تصل للمستهلك بسعر 27 جنيهًا.

- سجائر بلومنت: تصل للمستهلك بسعر 27 جنيهًا.

- سجائر مونديال (أحمر، أزرق، سيلفر): تصل للمستهلك بسعر 27 جنيهًا.

الفجر تنشر الأسعار الرسمية بالتفصيل.. أسعار السجائر بلمونت

وننشر لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية آخر التحديثات، الخاصة بأسعار السجائر اليوم الخميس الموافق التاسع من نوفمبر 2023، وأسعار السجائر بلمونت والتي تم تطبيقها وفقا لتنفيذ أحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته، أصبح هناك إضافة جديدة التسعيرة السجائر، وبالإضافة لقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم ٢ لسنة ٢٠١٨، فإن الأسعار زادت، حسب رقح التاجر وسعر المستهلك.

ننشر الأسعار الرسمية بالتفصيل.. أسعار السجائر بلمونت

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التطبيق الرسمي وقرار اليوم لـ أسعار السجائر الجديدة





