أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع

تراجعت أسعار الذهب لتقترب من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس مع تلاشي الطلب على الملاذات الآمنة، فيما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعيا لمزيد من الدلائل بشأن الفائدة.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1948.39 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 19 أكتوبر أمس الأربعاء.



وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1953.50 دولار.



وكانت أسعار الذهب قد تجاوزت المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأوقية الأسبوع الماضي بفعل زيادة الطلب.



وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.41 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 869.70 دولار. وهبط البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1040.77 دولار، ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته منذ 2018.