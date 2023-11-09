انخفاض التضخم في الصين 0.2 في المئة في أكتوبر

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.2 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.

وأشارت البيانات التي أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض على أساس شهري، بنسبة 0.1 في المئة عن سبتمبر.



ووفقا للبيانات فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يضم أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.6 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر، مع اعتدال وتيرة الزيادة بشكل طفيف مقارنة بشهر سبتمبر.



وارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلكين خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري بنسبة 0.4 في المئة على أساس سنوي.