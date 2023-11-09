مؤشر مديري المشتريات في دبي يسجل ثاني أعلى قراءة منذ 2019



سجل مؤشر مديري المشتريات في دبي ثاني أعلى قراءة منذ يونيو حزيران 2019 خلال أكتوبر تشرين الأول.

ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس التاسع من نوفمبر تشرين الثاني، ارتفع المؤشر لثاني شهر على التوالي مسجلًا 57.4 نقطة في أكتوبر تشرين الأول، مقابل 56.1 نقطة في سبتمبر أيلول.

ووفقًا للبيان، ارتفع حجم الأعمال الجديدة بأكبر معدل منذ يونيو حزيران 2019، وسط تحسن واسع النطاق في القطاعات الرئيسية.

وأشارت البيانات إلى أن الطلب المتزايد على مستلزمات الإنتاج أدى إلى ارتفاع الأسعار، وسط ارتفاع معدل التضخم في التكاليف خلال 15 شهرًا.

على الجانب الآخر، لم ترتفع مستويات التوظيف إلا بشكل طفيف إذ أشارت الشركات إلى أن لديها القدرة الكافية لتعزيز مستويات الإنتاج.

وشدد البيان على أن تحسن الطلب ساعد على حدوث ارتفاع حاد آخر في النشاط التجاري على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.