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روسيا تبحث رفع الحظر عن تصدير البنزين

الاقتصاد
بوابة الفجر


نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الطاقة الروسي نيكولاي ‏شولغينوف  قوله إن بلاده تبحث رفع الحظر عن تصدير بعض ‏درجات البنزين.‏


قال شولغينوف إنه يجري الآن بحث رفع الحظر عن البنزين 92 و95.‏


وفرضت روسيا حظرًا على صادرات الوقود في 21 سبتمبر أيلول للحد من ارتفاع ‏الأسعار محليا ونقص الوقود. وخففت الحكومة القيود في السادس من أكتوبر تشرين ‏الأول لتسمح بتصدير الديزل عبر خط الأنابيب لكنها أبقت على الإجراءات المتعلقة ‏بصادرات البنزين على حالها.‏


ويقول مسؤولون إن الحظر سيُرفع بمجرد استقرار السوق المحلية. وتوقع محللون ‏إلغاء القيود بعد اكتمال موسم حصاد الحبوب في الآونة الأخيرة.‏


وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الأحد أن روسيا ستستمر ‏في خفضها الطوعي الإضافي لتصدير النفط الخام ومنتجاته بواقع 300 ألف برميل ‏يوميا حتى نهاية ديسمبر كانون الأول 2023 حسبما أُعلن سابقا.‏


ونقلت إنترفاكس عن مصدر لم تسمه بسوق الوقود قوله إن مصفاة كيريشي النفطية ‏المملوكة لشركة سورجوتنيفتيجاز قدمت بالفعل طلبا لتصدير البنزين في منتصف ‏نوفمبر تشرين الثاني.‏

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