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انكماش مؤشر أسعار المستهلكين في الصين خلال أكتوبر

الاقتصاد
بوابة الفجر


انكمشت أسعار المستهلكين في الصين الشهر الماضي، إذ تعاني الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع حالة من التعافي المتباين من جائحة كورونا.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء اليوم الخميس التاسع من نوفمبر تشرين الثاني، انكمش مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 0.2% في أكتوبر تشرين الأول على أساس سنوي، متجاوزًا توقعات انخفاضه بنحو 0.1%.

أما على أساس شهري، فانكمش المؤشر في الصين بنحو 0.1%.

كما تباطأ التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطعام والوقود إلى 0.6% الشهر الماضي، مقارنة بمستويات 0.8% في سبتمبر أيلول.

وانزلقت أسعار المستهلكين في الصين نحو الانكماش في يوليو تموز، وعادت إلى النطاق الإيجابي في أغسطس آب، لكنها استقرت في سبتمبر أيلول.

كما انكمشت أسعار المنتجين بنسبة 2.6% وهي وتيرة أقل بنحو 0.1% من التقديرات.

ويشكل التراجع في أسعار المنتجين الانخفاض الـ13 الشهري على التوالي.

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