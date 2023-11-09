تراجع الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 11.2% خلال سبتمبر



انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي السعودي بنسبة 11.2% خلال سبتمبر/ أيلول 2023 على أساس سنوي، وعلى الرغم من استمرار نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز في الارتفاع، إلا أن تأثير االإنخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر قد ساهم بشكل مباشر في انخفاض المؤشر العام بسبب وزنه المرتفع في المؤشر.

ويواصل المؤشر التباطؤ في معدلات نموه التي بلغت ذروة ارتفاعها في بداية عام 2022 مدعومة بمعدلات نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وأنشطة الصناعة التحويلية في ذلك العام.

وتشير نتائج شهر سبتمبر/ أيلول 2023 إلى انخفاض الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 18.7% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022م، حيث خفضت المملكة العربية السعودية إنتاجها النفطي في شهر سبتمبر/أيلول من العام الحالي ليصل إلى 8،9 ملايين برميل يوميا.

ومن جانب آخر فقد استمر نشاط الصناعة التحويلية في الارتفاع، حيث ارتفع بنسبة، 6.7% كما حقق نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة 26.5% على أساس سنوي.

ومن جانب آخر فقد أشارت النتائج إلي ارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة 0.8% على أساس شهري، مدعوما بارتفاع الإنتاج في الأنشطة الفرعية الثالثة، حيث ارتفع أداء نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة، 0.6% وحقق كلا من نشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا لكل بنسبة 1.0% منهما.