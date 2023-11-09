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البورصة اليابانية تتعافي عند الإغلاق بعد نتائج أعمال إيجابية

الاقتصاد
بوابة الفجر


حقق المؤشر نيكي الياباني مكاسب قوية عند الإغلاق الخميس 9 نوفمبر/ تشرين الثاني منهيا خسائر  استمرت على مدى يومين مدعوما بنتائج أعمال قوية ساعدت في رفع أسهم شركات الطاقة والسلع الاستهلاكية.

وأغلق نيكي على ارتفاع نسبته 1.49% مسجلا 32646.46 نقطة معوضا أغلب التراجع الذي بلغت نسبته 1.66% على مدى الجلستين السابقتين، ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر وعددها 225 ارتفع 169 وتراجع 54 واستقر سهمان، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.26%.

ورغم أن شركة كوزمو إنرجي ليست مدرجة على نيكي، لكنها دفعت أسهم شركات طاقة أخرى للارتفاع بعد أن قفز سهمها بنحو 9% إثر مراجعتها لتوقعات الأرباح بالرفع. وزاد سهم إديميتسو كوسان 3.11% وسهم إنيوس 1.67%.

وحقق سهم شركة كاسيو المصنعة للساعات والحاسبات الآلية أكبر نسبة صعود على نيكي إذ قفز بنحو 7% بعد إعلان نتائج مالية إيجابية.      

وزاد سهم نينتيندو للألعاب 5.57% مواصلة مكاسب نسبتها 6.09% حققتها الجلسة السابقة بفضل إعلان توقعات تسجيل أرباح ومبيعات قوية.

وجاء سهم ك أو لمستحضرات التجميل في المرتبة الثالثة من الصعود بعد ارتفاع يقارب 5% بعد إعلان نتائج الأعمال.

ويصل موسم إعلان نتائج الأعمال لذروته في اليابان غدا الجمعة وسينتهي إلى حد كبير بحلول يوم الثلاثاء.

كما تسببت النتائج المالية في هبوط كبير لبعض الأسهم أيضا على نيكي مع نزول فوجيكورا لتصنيع المكونات الإلكترونية وشارب بأكثر من عشرة بالمئة.

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