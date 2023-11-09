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الرئيس الإندونيسي يدشن محطة طاقة شمسية عائمة بتكلفة 108 ملايين دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر

 دشن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يوم الأربعاء محطة طاقة شمسية عائمة بقدرة 192 ميجاوات على خزان في إقليم جاوة الغربية وذلك في إطار حملة لزيادة مصادر الطاقة المتجددة والتحول لبدائل الفحم.

وقامت شركة بي.إل.إن نوسانتارا باور بتطوير المشروع الذي تبلغ تكلفته 1.7 تريليون روبية (108.70 مليون دولار)، وهي وحدة تابعة لشركة المرافق العامة الإندونيسية بيروساهان ليستريك نيجارا (بي.إل.إن) وشركة مصدر الإماراتية للطاقة المتجددة، وهي وحدة تابعة لشركة مبادلة للاستثمار.

وقال الرئيس الإندونيسي للصحفيين "اتفقت مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد على توسيع المحطة إلى نحو 500 ميجاوات، إذ نأمل في زيادة الطاقة المتجددة في إندونيسيا".

تم بناء البنية التحتية للطاقة الشمسية على خزان سيراتا على بعد 108 كيلومترات جنوب شرق العاصمة الإندونيسية جاكرتا وتبلغ القدرة المركبة لمحطة الطاقة الكهرومائية في السد نحو 1008 ميجاوات.

وقال دارماوان براسودجو الرئيس التنفيذي لشركة (بي.إل.إن) إن المحطة هي ثالث أكبر محطة للطاقة الشمسية العائمة في العالم ويمكن توسيعها حتى 1000 ميجاوات.

وأضاف أن اللوائح تسمح باستخدام ما يصل إلى 20 بالمئة من مساحة الخزان في محطة الطاقة الشمسية مضيفا أن المناقشات جارية مع شركة مبادلة للاستثمار بشأن المرحلة التالية من التوسعة.

وأضاف دارماوان "هذه مجرد بداية. وجه الرئيس جوكو بمواصلة تطوير الطاقة المتجددة".

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