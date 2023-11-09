تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الاقتصاد
بوابة الفجر


ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و593 شاحنة و68 سيارة بموانئها فضلا عن وصول ومغادرة 1125 راكبا مشيرة إلى أن إجمالي السفن الموجودة على أرصفة الموانئ بلغ 10 سفن.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة PROFESSOR WENGER قادمة من الهند لشحن فوسفات والسفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة العبارة القاهرة فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية (وصول / سفر) للسفينتين دليلة والحرية، كما شهد ميناء نويبع تداول 1715 طن بضائع و225 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهى آيلة، اور، بريدج وكوين نفرتيتي، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة ATHENAI لشحن دقيق ومغادرة السفينة انجي متجهة إلى جدة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1125 راكبا بموانيها.

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