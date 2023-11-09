السعودية توقع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات تنموية بأكثر من ملياري ريال مع عدد من الدول الأفريقية

أفاد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان اليوم الخميس، بأن الصندوق السعودي للتنمية سيوقع اتفاقيات مع عدد من الدول الأفريقية لتنفيذ مشروعات تنموية تقدر قيمتها بأكثر من ملياري ريال سعودي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير المالية السعودي في افتتاح أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي في العاصمة الرياض.

وقال الجدعان إن المؤتمر سيشهد كذلك انضمام مؤسسات التنمية التابعة لمجموعة التنسيق العربية التي ستعلن عن برامجها التمويلية الضخمة لدعم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية حتى 2030.

كما تطرق إلى دور الصندوق السعودي للتنمية وشراكته طويلة الأمد مع إفريقيا، حيث كان له دور مهم في تمويل البنية التحتية الأساسية كالطرق والسدود والمستشفيات والمدارس، ودعم ما يزيد على 400 مشروع في القارة.

وأضاف أن من أكبر التحديات التي تواجه العديد من الدول في القارة الأفريقية هو القدرة على تحمل أعباء الديون، وقد تم إطلاق مبادرتي تعليق مدفوعات خدمة الدين والإطار المشترك لمجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين في عام 2020م والتي أسهمت في تقديم الدعم لعدد من الدول في معالجة الديون، مشيرا إلى أن العمل لا يزال جار لتوسيع الدعم لدول أخرى في القارة الأفريقية حيث تلقت تشاد وزامبيا الدعم في معالجة الديون من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين، ويتم العمل حاليا مع مجموعة الدائنين لدعم غانا وإثيوبيا ودول أخرى.

وأكد الوزير الجدعان أنه في ظل التحديات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فإن للقارة الأفريقية دورا مهما في التعامل مع هذه التحديات، مشيرا إلى أن السعودية كانت من أوائل الدول المطالبة بانضمام الاتحاد الأفريقي إلى العضوية الدائمة بمجموعة العشرين كما تدعم المملكة استحداث مقعد إضافي لإفريقيا في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وذلك لتعزيز صوت القارة في المحافل الدولية.

وأوضح أن شراكة السعودية مع إفريقيا قوية ومتنامية على جميع الأصعدة، حيث دأبت على عقد الشراكات المهمة مع الكيانات الأفريقية بهدف التوسع في عدد من القطاعات، كقطاعات الطاقة والتعدين والزراعة، وغيرها، حيث تعد المملكة وإفريقيا شريكا تجاريا ووجهة استثمارية رئيسية.

ويشارك في المؤتمر نخبة من المسؤولين من الدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، لبحث العلاقات وفرص التعاون المشتركة.