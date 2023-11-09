إلى ماذا يهدف برنامج حساب المواطن في السعودية

حساب المواطن في المملكة العربية السعودية هو برنامج حكومي رائد يهدف إلى دعم وتحفيز المواطنين السعوديين عن طريق توفير دعم مالي مباشر. تأسس البرنامج في عام 2017، وقد أحدث تحولًا إيجابيًا في حياة الكثير من الأفراد.

يهدف حساب المواطن إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين السعوديين من خلال توفير دعم مالي شهري يعتمد على عدة عوامل، مثل الدخل وحجم الأسرة. يتم تحديث الدعم بشكل دوري وفقًا للتغييرات في الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

يعد حساب المواطن وسيلة فعالة لتحقيق التوازن في المجتمع، حيث يعزز المساواة ويساعد في توجيه الدعم إلى الفئات التي تحتاج إليه بشكل أكبر. يُعتبر البرنامج جزءًا من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

للتسجيل في حساب المواطن، يقوم المواطن بتقديم بياناته الشخصية والأسرية، ويتم تحديد الدعم وفقًا للمعايير المحددة. يمكن للمواطن متابعة حسابه عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، حيث يمكنه الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالدعم وتحديث بياناته.

تعتبر هذه المبادرة جزءًا من جهود المملكة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز المواطنين على المساهمة الفعّالة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.